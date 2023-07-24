Собянин подтвердил удары по Москве беспилотниками
Серьезных разрушений и пострадавших нет, отметил градоначальник столицы
24 июля 2023, 10:35, ИА Амител
Москва / Фото: unsplash.com
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил удары беспилотников по Москве.
"Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", – написал градоначальник 24 июля в телеграм-канале.
По данным Минобороны, украинские БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
ТАСС отмечает, что один дрон упал на Комсомольском проспекте, 17, а другой врезался в здание на проспекте Лихачева.
Комментарии 0