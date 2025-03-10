11 человек пострадали при наезде автомобиля на автобусную остановку в Казани

Среди травмированных – 12-летний ребенок

10 марта 2025, 16:51, ИА Амител

Место аварии / Сообщество "ЧП | ДТП Казань" во "ВКонтакте"

Легковой автомобиль протаранил остановку в Казани. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана, пострадали 11 человек. Девяти из них, в том числе 12-летнему ребенку, потребовалась госпитализация.

Инцидент произошел на улице Вишневского. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Как пишут "Известия", следственное управление СКР по республике сообщило, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"). Устанавливаются обстоятельства инцидента.

По словам очевидца, рассказ которого опубликовали в социальных сетях, мужчина за рулем автомобиля влетел в людей, заходивших в автобус. Машина протаранила их и пролетела дальше, пока не столкнулась с другим транспортным средством.