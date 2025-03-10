Один погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на встречной полосе в Алтайском крае
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства
10 марта 2025, 16:10, ИА Амител
ДТП / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края
В Алтайском крае днем 10 марта произошло столкновение двух автомобилей на 60-м километре автодороги Полковниково – Кытманово, сообщает региональное МВД.
"Водитель автомобиля ВАЗ-2121 "Нива" 1952 года рождения при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Nissan X-Trail под управлением водителя 1957 года рождения", – рассказали в ведомстве.
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Водитель иномарки и его пассажир, женщина 1955 года рождения, получили травмы и были доставлены в медучреждение.
16:20:48 10-03-2025
Вот куда он торопился, чтобы обгонять, в 73 года на Ниве?
17:09:35 10-03-2025
Гость (16:20:48 10-03-2025) Вот куда он торопился, чтобы обгонять, в 73 года на Ниве?... Куда торопился, туда и попал.
17:16:05 10-03-2025
Гость (16:20:48 10-03-2025) Вот куда он торопился, чтобы обгонять, в 73 года на Ниве?... Чтобы ответить на этот вопрос надо дожить до этого возраста.
00:43:51 11-03-2025
Гость (17:16:05 10-03-2025) Чтобы ответить на этот вопрос надо дожить до этого возраста.... смысл? чтоб по-собачьи угробиться на дороге.