Один погиб и двое пострадали в лобовом ДТП на встречной полосе в Алтайском крае

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства

10 марта 2025, 16:10, ИА Амител

ДТП / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

В Алтайском крае днем 10 марта произошло столкновение двух автомобилей на 60-м километре автодороги Полковниково – Кытманово, сообщает региональное МВД.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2121 "Нива" 1952 года рождения при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Nissan X-Trail под управлением водителя 1957 года рождения", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Водитель иномарки и его пассажир, женщина 1955 года рождения, получили травмы и были доставлены в медучреждение.