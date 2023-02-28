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11 домов в центре Барнаула остались без холодной воды из-за аварии

Для жителей многоэтажек организуют подвоз воды

28 февраля 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

"Росводоканал Барнаул" устраняет аварию на водопроводе в Центральном районе краевой столицы. Как сообщает пресс-центр мэрии, повреждение водопровода диаметром 150 мм произошло возле дома на проспекте Красноармейском, 61а. 

Сейчас сотрудники компании откачивают воду из тепловой камеры, после чего проведут земляные работы. Задействованы четыре единицы техники и одна бригада специалистов.

Без воды остались 10 домов на проспекте Красноармейском (51, 53, 53г, 61, 61а, 67, 69, 69б, 71, 71а) и один на улице Папанинцев – № 121а. 

Для жителей организовывают подвоз воды, машина будет располагаться по адресу проспект Красноармейский, 61а.  Телефон городского "Росводоканала" для справок 500-101.

Комментарии 3

  • А молчат как на ул. Антона Петрова и пр-т. Коммунаров с 22.02 по 27.02 были перебои с водой из за порыва, где водопровод в 2022 году ремонтировали больше 6 раз.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • У пр.Красноармейского ,61а работы не ведутся.Сегодня,28 февраля,с обеда нет никакой воды. Подвоз воды-1 машина на домов 15. Обещали еще машину с 20-22, но в начале девятого не было.Люди с ведрами и бутылями курсируют по району в поисках воды.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • А молчат как на ул. Антона Петрова и пр-т. Коммунаров с 22.02 по 27.02 были перебои с водой из за порыва, где водопровод в 2022 году ремонтировали больше 6 раз.--ага, про порыв и отключение воды на А. Петрова молчат лицемерно, как будто тут и люди не живут вовсе, а так, не пойми кто, чего про них вспоминать вообще
    28 февраля, Гость   Ответить
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