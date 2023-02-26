Авария, вызвавшая коммунальный фонтан в Барнауле, устранена

Временно лишившиеся отопления дома снова подключены к теплу

26 февраля 2023, 15:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Повреждение трубопровода отопления, которое стало причиной коммунального фонтана возле дома по переулку Малому Прудскому, 40, устранено. Как сообщает пресс-центр мэрии, дома подключены к теплу.

Напомним, что прорыв трубы произошёл утром в воскресенье, 26 февраля. Было временно ограничено отопление в двух многоквартирных (Малый Прудской, 40а, 42а) и трёх частных домах. Всего в них проживает 225 человек. Отмечалось, что в результате происшествия пострадавших нет.