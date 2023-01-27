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11-летний мальчик найден мертвым после ссоры с мамой в Новосибирске

Предположительно, у ребёнка были проблемы в школе — скорее всего, связанные с учёбой

27 января 2023, 17:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Новосибирске в квартире на улице Макаренко обнаружили мёртвым 11-летнего мальчика. Как сообщает "КП-Новосибирск", по предварительной информации, ребёнок решил покончить с собой. 

Трагедия произошла 26 января. Причиной поступка могла стать ссора с матерью. По словам знакомого с ситуацией источника, у ребёнка были "небольшие проблемы в школе", предположительно, связанные с учёбой. 

В семье нет отца, а мать занималась воспитанием ещё одного ребёнка. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители. К делу также подключилась детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко.

 

Комментарии 7

  • Мальчишка с моим сыном в команде играл Напугали что на учёт поставят в полицию, за разбитое стекло соседу Пацанчик покончил с собой Берегите ребятишек!!!
    27 января, Гость   Ответить
  • Ах какие дети нежные пошли и замечание сделать нельзя. Нас ремнями с пряжками пороли - встал да пошёл и никто не убился
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, против вас совершали насилие и унижение. неполноценные садисты вырастили такого же
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, вы говорите неправду
    28 января, Гость   Ответить
  • "Ах какие дети нежные пошли" --- Гость, все разные. И в твоё время были разными, и сейчас. Кто-то более ранимый, кто-то более дубовый. Кого-то хоть кажый день поленом колоти, а кто-то сильно переживает и может прийти к мысли о суициде. Не надо всех под одну гребенку грести и уверять "вот мы то были ого-го!"
    28 января, Гость   Ответить
  • "встал да пошёл и никто не убился" Гость, убивались, и тогда. Тебе вот только не докладывали.
    28 января, Гость   Ответить
  • Это реально трагедия. Дети не должны умирать. Видимо, мать не поняла, что у сына проблемы. Наверное была занята другим ребенком…. Ни плохого ей сказать не могу - цензура не пропустит, да и вряд ли мои слова до нее дойдут. Тут очевиден маргинальный образ жизни. Но и хорошего не смогу вымолвить. По факту ребёнка убила она. Не сам пацаненок на себя руки наложил, его довели до этого.
    28 января, Гость   Ответить
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