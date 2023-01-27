11-летний мальчик найден мертвым после ссоры с мамой в Новосибирске

Предположительно, у ребёнка были проблемы в школе — скорее всего, связанные с учёбой

27 января 2023, 17:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирске в квартире на улице Макаренко обнаружили мёртвым 11-летнего мальчика. Как сообщает "КП-Новосибирск", по предварительной информации, ребёнок решил покончить с собой.

Трагедия произошла 26 января. Причиной поступка могла стать ссора с матерью. По словам знакомого с ситуацией источника, у ребёнка были "небольшие проблемы в школе", предположительно, связанные с учёбой.

В семье нет отца, а мать занималась воспитанием ещё одного ребёнка. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители. К делу также подключилась детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко.