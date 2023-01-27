СК возбудил дело об убийстве из-за гибели трёх человек при пожаре в Рубцовске

Злоумышленника задержали – им оказался ранее судимый сожитель погибшей хозяйки

27 января 2023, 12:03, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трёх человек путём поджога в Рубцовске, сообщили в СУ СКР и прокуратуре по Алтайскому краю.

Пожар случился вечером 26 января в жилом доме на улице Заводской. По данным ведомства, на месте происшествия нашли тела 36-летней хозяйки дома, её 64-летней матери и их 34-летнего знакомого.

"При проведении первоначальных следственных действий удалось установить криминальный характер произошедшего. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом")", – говорится в сообщении.

Подозреваемого уже задержали – им оказался ранее судимый 34-летний сожитель хозяйки дома.

По версии следствия, между парой произошла ссора на бытовой почве, и мужчина облил помещение веранды легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг, а затем скрылся.

"Женщина, обнаружив возгорание, предприняла меры к спасению двоих своих детей, которые успели выбежать на улицу, после чего попыталась потушить пожар и спасти находящихся в помещении людей. Однако из-за распространения огня потерпевшим покинуть дом не удалось", – рассказали в краевом Следкоме.

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Правоохранители готовят ходатайство в суд о заключении злоумышленника под стражу. Расследование продолжается.