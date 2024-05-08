11 участков дорог перекроют в Барнауле для празднования Дня Победы

Большинство из них – в центре города, однако ограничения движения будут вводить и поселке Южном, и во Власихе, и в Научном городке

08 мая 2024, 08:00, ИА Амител

День Победы / Фото: amic.ru

11 различных участков дорог закроют для движения в Барнауле для празднования Дня Победы. Об этом сообщает пресс-центр мэрии. Так, 9 мая перекроют следующие дороги: с 08:00 до 17:00 – четная сторона проспекта Ленина, от Строителей до Гоголя, и нечетная сторона проспекта Ленина, от Строителей до Короленко;

с 08:00 до 23:00 – улица Димитрова от проспекта Ленина до проспекта Социалистического;

с 08:00 до 12:00 – улица Чкалова, от проспекта Комсомольского до проспекта Ленина;

с 09:00 до 23:00 – улица Молодежная, от проспекта Красноармейского до проспекта Комсомольского;

с 08:00 до 23:00 – улица Мерзликина, от проспекта Социалистического до переулка Геблера;

с 08:00 до 23:00 – проезжая часть проспекта Социалистического, от проспекта Строителей до ул. Молодежной;

с 12:00 до 22:00 – подъездные пути к площади, в районе МБУК "Дворец культуры "Южный", по адресу: улица Чайковского, 21;

с 21:30 до 22:15 – подъездные пути к площади, в районе здания № 31 по улице Научный Городок в Научном городке;

с 11:00 до 12:00 – улица Первомайская, от дома № 56 по улице Мамонтова до дома № 30 по улице Олимпийской во Власихе;

с 12:00 9 мая до 11:00 10 мая – площадь имени 5-й Гвардейской Городокской стрелковой дивизии, от улицы Западной 5-й до улицы 80-й Гвардейской Дивизии. Также с вечера 7 мая остается перекрытой часть проспекта Социалистического от улицы Молодежной до улицы Димитрова. Проезд откроют с 14:00 9 мая.