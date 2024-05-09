Главной праздничной площадкой станет площадь Сахарова

09 мая 2024, 06:15, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

День Победы в 2024 году будет не самым масштабным за последнее время. Несколько мероприятий отменили. Однако в городе все же состоятся парад, концерты, легкоатлетические забеги и прочее. Amic.ru рассказывает, куда можно будет сходить на 9 Мая и что посмотреть.

Где состоится главный концерт?

Концерт в честь 9 Мая состоится на площади Сахарова. Программа там стартует в 12 часов с вокально-хореографического концерта творческих коллективов города "Ради жизни на Земле". Она продлится до 15 часов. С 15 до 16 часов запланировано выступление Барнаульского духового оркестра "Музыка Великой Победы". С 16 до 17 часов будет концерт с участием ГУ МВД России по Алтайскому краю "Война! Победа! Память!", а с 17 до 20 часов – молодежная программа "Вся правда о Победе".

Что еще будет в центре города?

С 9 утра на площади Победы, 1, начнут работать творческие площадки "Барнаул – город трудовой доблести". С утра состоится и торжественная церемония возложения цветов к Мемориалу Победы.

В 10 утра на площади Советов пройдет торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона. В нем поучаствует 22 парадных расчета, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр. Кроме того, в составе праздничной колонны барнаульцы смогут посмотреть на ретроавтомобили военного времени.

Построение войск на площади Советов / Фото: amic.ru

В 10 утра на привокзальной площади начнется выставка ретроавтомобилей "Эх, путь-дорожка фронтовая".

Затем состоятся два легкоатлетических забега. Первый из них – "Кольцо Победы – 2024" – пройдет по проспекту Ленина. Старт – на площади Советов. С 10:30 до 12:30 будет идти регистрация участников и выдача номеров. В 13 часов запланирован парад открытия, а после начнется сам пробег, в котором поучаствуют взрослые и дети.

В 14 часов на площади Советов стартует второй пробег – "За нашу Победу".

В 12 часов в "Титов-Арене" можно будет посмотреть ледовую постановку с юными фигуристами "Письмо с фронта". Она будет бесплатной, однако нужно предварительно зарегистрироваться. Сделать это можно по ссылке.

В парке "Центральный" в 11 часов стартует праздничная программа "Победный май", она продлится до 21 часа. В 15 часов там же начнется праздничная программа "Мир, Май, Победа", до этого перед барнаульцами выступят хор, школы вокала, детская музыкальная школа и ассоциации национальных культурных объединений Алтая. После 17 часов своими номерами зрителей порадуют школы вокала и танцев, театр танца и два ансамбля.

День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

На малой сцене парка с 16 до 20 часов любой желающий сможет исполнить в караоке песни военных лет. На протяжении дня в "Центральном" будет работать ярмарка декоративно-прикладного творчества, пройдут мастер-классы, а также планируется акция "Голубь мира".

В парке "Изумрудный" в 15 часов начнется тематический танцевальный проект "Бал Победы. Семейная хроника".

Кроме того, будет и праздничная музыкальная программа в АлтГУ на проспекте Ленина, 61. Она начнется в 11 часов. С 11 до 17 часов будут работать интерактивные площадки: выставка квадрокоптеров, зона по тактической стрельбе, выставка предметов гражданской обороны, полевая кухня, фиджитал сборка и разборка автомата Калашникова, акции "Письмо солдата" и "Георгиевская лента", мобильный пункт приема на службу по контракту, выставка макетов современного вооружения, показательные спортивные выступления и так далее.

В 12 часов начнется программа на сцене университетского дворика (пр. Ленина, 61). Там будет концерт "В память о той весне", затем – торжественное вручение паспортов "Мы – граждане России" (с 13:30), концерт "Поклонимся великим тем годам" (14:30) и программа от Дворца творчества и молодежи "Победный май" (15:30).

День Победы / Фото: amic.ru

Что будет в спальных районах Барнаула?

В Ленинском районе с 17 до 20 часов тематический проект "О мире, о Победе, о весне" состоится в парке "Арлекино".

В Индустриальном районе программа "Одна на всех – Победа" также пройдет вечером, с 18 до 20 часов. До этого, с 12 до 18 часов, на сцене парка будет театрализованный концерт "Под ярким салютом Победы". На центральном входе с 12 до 14 часов состоится концерт Союза пенсионеров района "Память жива". С 12 до 17 часов будут работать фотозоны, мастер-классы и полевая кухня. В 13:00 руководитель зоопарка Сергей Писарев проведет экскурсию "Четвероногие герои".

В Октябрьском районе праздник состоится чуть раньше, с 16 до 19 часов. Он пройдет в сквере имени Германа Титова.

В поселке Южном на площади рядом с ДК "Южный" с 17 до 19 часов запланирована программа "Цветущий май! Победный май".

В селе Гоньба пройдет концерт военных песен, в поселке Научный Городок откроется фотозона с реконструкцией военного быта от ТОС "Научный", в поселке Казенная Заимка состоится праздничный концерт с полевой кухней, а в поселке Березовка споют песни военных лет.

День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

Будет ли шествие "Бессмертного полка"?

Нет, в этом году шествие "Бессмертного полка" в Барнауле отменили из-за угроз безопасности. Однако акция в этом году пройдет в альтернативных форматах. Можно будет разместить фото героя на одежде или на автомобиле, поставить фото родственника на аватарке в соцсетях или же поучаствовать в акции онлайн.

Будет ли салют?

Семиминутный салют планировался на площади Сахарова, однако его отменили из-за угроз безопасности. Не будет и фейерверков в районах города.

Алкоголь продавать будут?

Нет. Продавать алкоголь на День Победы в Барнауле запретили. Его нельзя будет купить весь день.

Команда amic.ru поздравляет всех с Днем Великой Победы! В течение всего дня будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств.