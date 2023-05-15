112: состояние Глеба Панфилова остается стабильно тяжелым
У режиссёра диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием. Состояние осложнено пневмонией
15 мая 2023, 16:28, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Режиссёра Глеба Панфилова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По их информации, врачи оценивают состояние кинодеятеля как стабильно тяжёлое. Ранее у 88-летнего Глеба Анатольевича диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием.
Напомним, что о госпитализации кинодеятеля сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. Он рассказал, что Панфилов не потерял возможности говорить.
Ранее сообщалось, что состояние кинодеятеля остаётся тяжёлым.
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