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112: состояние Глеба Панфилова остается стабильно тяжелым

У режиссёра диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием. Состояние осложнено пневмонией

15 мая 2023, 16:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Режиссёра Глеба Панфилова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По их информации, врачи оценивают состояние кинодеятеля как стабильно тяжёлое. Ранее у 88-летнего Глеба Анатольевича диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием.

Напомним, что о госпитализации кинодеятеля сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. Он рассказал, что Панфилов не потерял возможности говорить. 

Ранее сообщалось, что состояние кинодеятеля остаётся тяжёлым.

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