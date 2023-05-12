Раскрыты подробности состояния режиссера Глеба Панфилова

Вчера его госпитализировали с инсультом

12 мая 2023, 20:52, ИА Амител

Состояние режиссёра Глеба Панфилова, которого накануне госпитализировали с инсультом, остаётся тяжёлым. Как сообщает РИА Новости, об этом журналистам рассказал источник в НИИ Склифосовского в Москве.

Напомним, что о госпитализации кинодеятеля сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. Он рассказал, что Панфилов не потерял возможности говорить.