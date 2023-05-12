Раскрыты подробности состояния режиссера Глеба Панфилова
Вчера его госпитализировали с инсультом
12 мая 2023, 20:52, ИА Амител
Состояние режиссёра Глеба Панфилова, которого накануне госпитализировали с инсультом, остаётся тяжёлым. Как сообщает РИА Новости, об этом журналистам рассказал источник в НИИ Склифосовского в Москве.
Напомним, что о госпитализации кинодеятеля сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. Он рассказал, что Панфилов не потерял возможности говорить.
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