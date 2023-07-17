112: в Краснодарском крае рухнул штурмовик Су-25

По предварительной информации, пилот успел катапультироваться

17 июля 2023, 19:33, ИА Амител

Штурмовик Су-25 упал в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал "112" и "Осторожно, Новости".

Предположительно, инцидент произошел возле Ейска. В Сети публикуют кадры, которые были сняты с пляжа.

"112" подчеркивает, что пилот успел катапультироваться. Telegram-канал Mash добавляет, что он якобы находится в тяжелом состоянии. Причина катастрофы устанавливается, погибших в инциденте нет.

Официального подтверждения происшествия пока нет.