В Камчатском крае при выполнении учебного полета потерпел крушение истребитель МиГ-31

В ТОФ подчеркнули, что авария произошла во время учебного полета

04 июля 2023, 21:04, ИА Амител

МиГ-31 / Фото: dfnc.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение во время планового полета над Авачинским заливом в Камчатском крае. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

В ТОФ подчеркнули, что авария произошла во время учебного полета. Самолет летел без боекомплекта. Сейчас к месту аварии направлены поисково-спасательные силы.

Напомним, что схожая авария произошла 26 апреля в Мурманской области. тогда потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31. В результате аварии машина упала в безлюдном месте, разрушений и пострадавших нет.

Оба летчика выжили после катапультирования, их оперативно эвакуировали вертолетом поисково-спасательной службы с места.