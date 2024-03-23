"112": в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек

Число раненых, по информации канала, превышает 100

23 марта 2024, 01:18, ИА Амител

Дым над зданием "Крокус Сити Холл" / Фото: Baza

40 человек погибли и более 100 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает Telegram-канал "112" со ссылкой на собственный источник – официального подтверждения этому пока нет.

В МЧС заявили, что пожарные эвакуировали порядка 100 человек из горящего здания. Ведется спасение людей с крыши. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативные службы, площадь пожара может составлять 3 тысячи квадратных метров.

Shot со ссылкой на собственный источник информирует, что несколько террористов забаррикадировались внутри здания.

Ранее местные власти сообщали, что для оказания медицинской помощи на место направили более 50 бригад скорой помощи. Здание продолжает гореть.