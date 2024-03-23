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Более 50 бригад скорой помощи отправили к "Крокус Сити Холлу", где открыли стрельбу

На данный момент треть здания охвачена огнем — внутри могут быть заблокированы люди

23 марта 2024, 01:07, ИА Амител

Стрельба в "Крокус Сити Холле" / Соцсети
Стрельба в "Крокус Сити Холле" / Соцсети

Более 50 бригад скорой помощи направили в Красногорск для оказания медицинской помощи всем пострадавшим в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковный Минздрав.

Как сообщает ТАСС, на данный момент треть здания "Крокус Сити Холла" охвачена пожаром. Агентство отмечает, что к комплексу прибыли бойцы спецподразделений Росгвардии.

Shot пишет, что в устроившую стрельбу группу входили по меньшей мере пять вооруженных людей. Пожар мог заблокировать до 200 человек, в том числе детей. Как информирует Baza, погибли 14 человек, еще минимум 42 получили ранения.

Москва Теракт
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Комментарии 1

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делф

02:27:51 23-03-2024

мы их в россию и пускаем.даже номера на машинах не меняют.

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