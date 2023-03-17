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114 свертков с наркотиками нашли у задержанной в Бийске девушки

Она приехала из Новосибирска, чтобы заработать

17 марта 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю
Фото: СК по Алтайскому краю

18-летняя жительница Новосибирска предстанет перед судом за распространение наркотиков в Бийске. Об этом сообщили в региональном СК.

В 2022 году она искала, где подзаработать, списалась в интернете с работодателем, который предложил ей лёгкие деньги. 

Девушка забрала наркотики и приехала в Бийск, чтобы делать закладки. В частном секторе она успела разложить несколько свёртков – остальные 114 при задержании забрали полицейские.

Жительницу Новосибирска заключили под стражу. Она предстанет перед судом.

Комментарии 4

  • Скормить надо бы ей все.
    17 марта, Гость   Ответить
  • К стене....(торгашка смертью)
    17 марта, Гость   Ответить
  • молодая такая , глупая, вся жизнь под откос...
    17 марта, Гость   Ответить
  • Легкие деньги - путь в никуда.
    17 марта, Гость   Ответить
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