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Жителей Алтая будут судить за похищение наркоманов для реабилитации

Похищенных, которые находились на территории Топчихинского района, освободили сотрудники правоохранительных органов

16 марта 2023, 17:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае передали в суд уголовное дело в отношении мужчин, которые похитили и незаконно лишили свободы двух граждан. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, их обвиняют по п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору").

По версии следователей, обвиняемые оказывали реабилитационные услуги для зависимых. С 2020 по 2021 год на территории Топчихинского района они лишили свободы двух ранее похищенных граждан, которые страдали алкогольной и наркотической зависимостью.

"К потерпевшим применялись методы психологического и физического воздействия, унижающие их честь и достоинство, поэтому они требовали прекратить оказание им такого рода услуг и отпустить домой. Однако соучастники лишали клиентов свободы и не давали возможности покинуть реабилитационный центр самостоятельно", – подчеркнули в ведомстве.

Позднее мужчин освободили сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.

Комментарии 4

  • Все реабилитационные центры так работают. Ни 95% наркоманов и алкоголиков добровольно не уезжают лечиться. Это как преступников спрашивать: "а не хотите ли вы присесть в тюрьму?". Так и наркоманов родственники сдают насильно. Кому-то на пользу. А где-то устраивают концлагерь с истязаниями и изнасилованями...
    16 марта, Гость   Ответить
  • Ну, и в чем вина людей, которые объяснили наркоманам, кто они такие на самом деле??? В чем вина людей, которые изолировали нелюдей-наркоманов от общества?
    16 марта, Гость   Ответить
  • А зачем их лечить, сами подсели на наркотики и алкоголь, ни кто их насильно не спаивал и не колол, лучше детей лечить, а эти сами передохнут так всем легче будет
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, прежде чем алкоголики и наркоманы передохнут, как вы изволили выразиться, они испортят жизнь всем своим ближайшим родственникам. Про вынос вещей из дома я уже и не говорю, а написать заявление о краже имущества родственники не могут, так как этот наркоман с ними в одной квартире живет, и в полиции такие заявления не принимают. Вот и получается замкнутый круг. Наркоман лечиться не желает, вещи выносит до голых стен, родственники никуда его официально не могут отправить лечиться, государству на это плевать. А что людям делать прикажете? Вот и пользуются хоть такой возможностью своего родственника избавить от зависимости. Работала у нас женщина, у которой сын наркоман, реально все вынес до голых стен, она допоздна на работе сидела, лишь бы домой придти позже, лишней вещи себе купить не могла. Ни в какой центр он идти не желал, заявления на него в полиции не принимали, так продолжалось несколько лет. Когда он умер,она хоть жить спокойно начала! У меня сложилось твердое ощущение, что наше государство защищает больше права наркоманов и алкоголиков, чем права законопослушных граждан, которые страдают от их действий.
    17 марта, Гость   Ответить
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