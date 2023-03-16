Жителей Алтая будут судить за похищение наркоманов для реабилитации

Похищенных, которые находились на территории Топчихинского района, освободили сотрудники правоохранительных органов

16 марта 2023, 17:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае передали в суд уголовное дело в отношении мужчин, которые похитили и незаконно лишили свободы двух граждан. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, их обвиняют по п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору").

По версии следователей, обвиняемые оказывали реабилитационные услуги для зависимых. С 2020 по 2021 год на территории Топчихинского района они лишили свободы двух ранее похищенных граждан, которые страдали алкогольной и наркотической зависимостью.

"К потерпевшим применялись методы психологического и физического воздействия, унижающие их честь и достоинство, поэтому они требовали прекратить оказание им такого рода услуг и отпустить домой. Однако соучастники лишали клиентов свободы и не давали возможности покинуть реабилитационный центр самостоятельно", – подчеркнули в ведомстве.

Позднее мужчин освободили сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.