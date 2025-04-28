115 украинских беспилотников перехватили над регионами России минувшей ночью

102 из них сбили над Брянской областью

28 апреля 2025, 14:20, ИА Амител

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Средства противовоздушной обороны уничтожили минувшей ночью 115 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать цели на территории российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны уничтожали с 20:50 мск 27 апреля до 04:35 мск 28 апреля. Большинство беспилотников, а именно 102 летательных аппарата, перехватили над территорией Брянской области. Еще девять БПЛА сбиты над Крымом, два – над Курской областью, по одному – над Белгородской областью и в акватории Черного моря.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате атаки ВСУ в Брянске погиб мирный житель. Еще одна жительница получила ранения – ее оперативно доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.