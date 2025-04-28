Житель Брянска погиб в результате атаки беспилотников ВСУ
Одну местную жительницу увезли в больницу с ранениями
28 апреля 2025, 09:35, ИА Амител
В результате атаки украинских беспилотников на Брянск погиб человек. Кроме того, пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Сегодняшней ночью киевский режим совершил очередной террористический акт. В результате атаки ВСУ в городе Брянске, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения. Она была оперативно доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал глава региона.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшего, пострадавшей он пожелал скорейшего выздоровления. Александр Богомаз пообещал оказать всю необходимую поддержку и материальную помощь.
Также он сообщил, что за ночь силы ПВО уничтожили над регионом несколько десятков беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.
Напомним, в ночь на 28 апреля Брянская область подверглась атаке беспилотников ВСУ. Со слов местных жителей, в Володарском районе раздалось от двух до четырех взрывов и были видны вспышки. Кроме того, в Советском районе Брянска горожане насчитали от 10 до 15 взрывов, которые начались примерно в 01:40. Как утверждают очевидцы, в результате атаки на Красноармейской улице загорелось несколько автомобилей, а на Московской улице вспыхнул жилой дом.
10:04:22 28-04-2025
в результате атаки беспилотников ВСУ ---- а наши кого-нибудь атаковали?