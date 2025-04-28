Одну местную жительницу увезли в больницу с ранениями

28 апреля 2025, 09:35, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В результате атаки украинских беспилотников на Брянск погиб человек. Кроме того, пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Сегодняшней ночью киевский режим совершил очередной террористический акт. В результате атаки ВСУ в городе Брянске, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения. Она была оперативно доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал глава региона.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшего, пострадавшей он пожелал скорейшего выздоровления. Александр Богомаз пообещал оказать всю необходимую поддержку и материальную помощь.

Также он сообщил, что за ночь силы ПВО уничтожили над регионом несколько десятков беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.

Напомним, в ночь на 28 апреля Брянская область подверглась атаке беспилотников ВСУ. Со слов местных жителей, в Володарском районе раздалось от двух до четырех взрывов и были видны вспышки. Кроме того, в Советском районе Брянска горожане насчитали от 10 до 15 взрывов, которые начались примерно в 01:40. Как утверждают очевидцы, в результате атаки на Красноармейской улице загорелось несколько автомобилей, а на Московской улице вспыхнул жилой дом.