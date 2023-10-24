119 свертков с сильнодействующими наркотиками нашли у туриста в Барнауле

Подозрительного мужчину задержали полицейские на железнодорожном вокзале

24 октября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: vk.com/utsibfo

119 свертков с наркотиками нашли у туриста в Барнауле. Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО, пассажира задержали на железнодорожном вокзале.

Подозрительный мужчина привлек внимание сотрудников патрульно-постовой службы полиции Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России. Его задержали и в ходе досмотра обнаружили свертки.

Злоумышленником оказался ранее судимый за хранение наркотических средств 38-летний житель города Асбеста Свердловской области. Выяснилось, что с собой у него было в общей сложности почти 40 граммов метадона и героина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере"), расследование которого уже завершено.