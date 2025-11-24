НОВОСТИОбщество

Когда в 2025 году отмечают День матери и что можно подарить на этот праздник?

В последнее воскресенье ноября мамам говорят теплые слова и дарят подарки

24 ноября 2025, 11:50, ИА Амител

Мама с ребенком на руках / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru
Ежегодно в России отмечают самый теплый и уютный семейный праздник – День матери. В эту торжественную дату принято поздравлять тех, кто подарил нам жизнь, вырастил и воспитал, – наших любимых мам.

О том, когда День матери празднуют в 2025 году и что можно подарить своему самому близкому и родному человеку, – в материале amic.ru.

1

Когда в 2025 году отмечают День матери?

Дата праздника переходящая. Традиционно его отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году торжественная дата выпадает на 30 ноября. До Дня матери осталась всего неделя, поэтому сейчас самое подходящее время подумать над подарком для своего родного человека. 
2

Что это за праздник и как он появился? 

Название торжества говорит само за себя – целиком и полностью оно посвящено всем мамам. В этот день мы говорим им теплые слова, поздравляем и благодарим за то, что они подарили нам жизнь.

Согласно самой распространенной версии, праздник появился в 1988 году – его организовала учительница в Баку. Коллегам понравилась ее идея, и День матери стали каждый год отмечать во многих школах.

Официально торжественную дату закрепили в 1998 году. С этой инициативой выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Так депутаты подчеркнули важную роль матери в судьбе каждого человека.

3

Как отмечают День матери в России?

Особых традиций у этого праздника немного. Это очень уютный семейный день, который обычно проводят в кругу близких людей. Мам поздравляют, дарят им цветы и подарки, а также благодарят за любовь и заботу.

Как правило, в честь Дня матери проводят концерты в школах и детских садах. Там дети радуют мам и бабушек своими выступлениями.

5

Кого еще, кроме мамы, нужно поздравить с этим праздником?

В День матери можно поздравлять не только мам, но и бабушек. Впрочем, никто не запретит вам сказать теплые пожелания всем знакомым женщинам, которые познали радость материнства.
6

А что можно подарить на День матери?

На самом деле четких инструкций по выбору подарка нет. В первую очередь, мамы ценят наше внимание, любовь и заботу. А как проявить их – дело нашей фантазии. Если у вас нет идей, то можно подумать над следующими вариантами: 
  • букет цветов;
  • композиция из фруктов или шоколадных конфет;
  • мастер-класс по рисованию, гончарному мастерству, кулинарии и др.;
  • фотосессия;
  • совместный поход в ресторан;
  • билет в театр или на концерт любимого исполнителя;
  • постельное белье;
  • посуда;
  • курс массажа;
  • путевка в санаторий;
  • бытовая техника: мультиварка, хлебопечка, кофемашина, робот-пылесос и др.;
  • массажеры для тела или ног, согревающие пояса, приборы для лечения суставов, ортопедические стельки, электрические или солевые грелки;
  • видеопоздравление, если вы находитесь в другом городе.

День матери отмечают всего один раз в год, но сделать его ежедневным – в наших силах. Дарить подарки каждый день необязательно, но напоминать мамам о том, как мы ценим и любим их, – важно и очень нужно.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью DALL·E

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

21:00:21 24-11-2025

Я не понимаю этих праздников, день отца, день матери, день сына день пожилого человека, че за бред, лишь бы было? Не приживаются у нас эти новые навязанные праздники. У нас есть уже гендерные праздники, 8 марта( девочки, женщины, бабушки), есть 23 февраля (мальчики, мужчины, дедушки) может этого хватит? А у каждой мамы( папы, сына) есть день рождения, тогда и поздравить индивидуально и с любовью. Ps: не каждая женщина, родившая ребёнка, достойна звания матери ( судя по ежедневным новостям об убийствах детей🤦) , а получается формально ей праздник сделали 🤷

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:15:24 26-11-2025

Гость (21:00:21 24-11-2025) Я не понимаю этих праздников, день отца, день матери, день с... А что за праздник 23 февраля?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:39 25-11-2025

Гость (21:00:21 24-11-2025) Я не понимаю этих праздников, день отца, день матери, день с... Маркетинг

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:40 26-11-2025

Гость (21:00:21 24-11-2025) Я не понимаю этих праздников, день отца, день матери, день с... Так не отмечай!!!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Виктория

16:46:37 26-11-2025

Гость (12:47:40 26-11-2025) Так не отмечай!!! ... Не нам судить тех матерей которые так поступают с детьми.

  1 Нравится
Ответить
