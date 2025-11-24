В последнее воскресенье ноября мамам говорят теплые слова и дарят подарки

24 ноября 2025, 11:50, ИА Амител

Мама с ребенком на руках / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Ежегодно в России отмечают самый теплый и уютный семейный праздник – День матери. В эту торжественную дату принято поздравлять тех, кто подарил нам жизнь, вырастил и воспитал, – наших любимых мам.

О том, когда День матери празднуют в 2025 году и что можно подарить своему самому близкому и родному человеку, – в материале amic.ru.

1 Когда в 2025 году отмечают День матери? Дата праздника переходящая. Традиционно его отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году торжественная дата выпадает на 30 ноября. До Дня матери осталась всего неделя, поэтому сейчас самое подходящее время подумать над подарком для своего родного человека.

2 Что это за праздник и как он появился? Название торжества говорит само за себя – целиком и полностью оно посвящено всем мамам. В этот день мы говорим им теплые слова, поздравляем и благодарим за то, что они подарили нам жизнь. Согласно самой распространенной версии, праздник появился в 1988 году – его организовала учительница в Баку. Коллегам понравилась ее идея, и День матери стали каждый год отмечать во многих школах. Официально торжественную дату закрепили в 1998 году. С этой инициативой выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Так депутаты подчеркнули важную роль матери в судьбе каждого человека.

3 Как отмечают День матери в России? Особых традиций у этого праздника немного. Это очень уютный семейный день, который обычно проводят в кругу близких людей. Мам поздравляют, дарят им цветы и подарки, а также благодарят за любовь и заботу. Как правило, в честь Дня матери проводят концерты в школах и детских садах. Там дети радуют мам и бабушек своими выступлениями.

5 Кого еще, кроме мамы, нужно поздравить с этим праздником? В День матери можно поздравлять не только мам, но и бабушек. Впрочем, никто не запретит вам сказать теплые пожелания всем знакомым женщинам, которые познали радость материнства.