Когда в 2025 году отмечают День матери и что можно подарить на этот праздник?
В последнее воскресенье ноября мамам говорят теплые слова и дарят подарки
24 ноября 2025, 11:50, ИА Амител
Ежегодно в России отмечают самый теплый и уютный семейный праздник – День матери. В эту торжественную дату принято поздравлять тех, кто подарил нам жизнь, вырастил и воспитал, – наших любимых мам.
О том, когда День матери празднуют в 2025 году и что можно подарить своему самому близкому и родному человеку, – в материале amic.ru.
Когда в 2025 году отмечают День матери?
Что это за праздник и как он появился?
Название торжества говорит само за себя – целиком и полностью оно посвящено всем мамам. В этот день мы говорим им теплые слова, поздравляем и благодарим за то, что они подарили нам жизнь.
Согласно самой распространенной версии, праздник появился в 1988 году – его организовала учительница в Баку. Коллегам понравилась ее идея, и День матери стали каждый год отмечать во многих школах.
Официально торжественную дату закрепили в 1998 году. С этой инициативой выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Так депутаты подчеркнули важную роль матери в судьбе каждого человека.
Как отмечают День матери в России?
Как правило, в честь Дня матери проводят концерты в школах и детских садах. Там дети радуют мам и бабушек своими выступлениями.
Кого еще, кроме мамы, нужно поздравить с этим праздником?
А что можно подарить на День матери?
- букет цветов;
- композиция из фруктов или шоколадных конфет;
- мастер-класс по рисованию, гончарному мастерству, кулинарии и др.;
- фотосессия;
- совместный поход в ресторан;
- билет в театр или на концерт любимого исполнителя;
- постельное белье;
- посуда;
- курс массажа;
- путевка в санаторий;
- бытовая техника: мультиварка, хлебопечка, кофемашина, робот-пылесос и др.;
- массажеры для тела или ног, согревающие пояса, приборы для лечения суставов, ортопедические стельки, электрические или солевые грелки;
- видеопоздравление, если вы находитесь в другом городе.
День матери отмечают всего один раз в год, но сделать его ежедневным – в наших силах. Дарить подарки каждый день необязательно, но напоминать мамам о том, как мы ценим и любим их, – важно и очень нужно.
21:00:21 24-11-2025
Я не понимаю этих праздников, день отца, день матери, день сына день пожилого человека, че за бред, лишь бы было? Не приживаются у нас эти новые навязанные праздники. У нас есть уже гендерные праздники, 8 марта( девочки, женщины, бабушки), есть 23 февраля (мальчики, мужчины, дедушки) может этого хватит? А у каждой мамы( папы, сына) есть день рождения, тогда и поздравить индивидуально и с любовью. Ps: не каждая женщина, родившая ребёнка, достойна звания матери ( судя по ежедневным новостям об убийствах детей🤦) , а получается формально ей праздник сделали 🤷
22:15:24 26-11-2025
Гость (21:00:21 24-11-2025) Я не понимаю этих праздников, день отца, день матери, день с... А что за праздник 23 февраля?
16:08:39 25-11-2025
Гость (21:00:21 24-11-2025) Я не понимаю этих праздников, день отца, день матери, день с... Маркетинг
12:47:40 26-11-2025
Гость (21:00:21 24-11-2025) Я не понимаю этих праздников, день отца, день матери, день с... Так не отмечай!!!
16:46:37 26-11-2025
Гость (12:47:40 26-11-2025) Так не отмечай!!! ... Не нам судить тех матерей которые так поступают с детьми.