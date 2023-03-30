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12% барнаульцев выступили против введения 36-часовой рабочей недели

Активнее эту инициативу поддерживают женщины

30 марта 2023, 14:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Только 12% барнаульцев выступили против возможного введения 36-часовой рабочей недели, рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

Соответствующий опрос проходил 28-29 марта среди экономически активных горожан, работающих по графику 5-дневной рабочей недели.

"79% опрошенных поддерживают идею сокращения рабочей недели до 36 часов, 12% – против. Для 81% горожан возможное сокращение рабочей недели не скажется на объёме выполненной работы: респонденты уверяют, что работая 36 часов в неделю, будут успевать сделать столько же, сколько и за стандартную 40-часовую неделю. 14% считают, что не успеют уложить стандартный объём работы в 36 часов", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что женщины чаще мужчин поддерживают инициативу (85% против 73%), а также имеют больше уверенности в том, что справятся с работой и за 36 часов (87% против 75%).

Комментарии 16

  • можно узнать у этих 12% почему
    30 марта, Гость   Ответить
  • можно узнать у этих 12% почему - им дома делать нечего и интересов и дел никаких кроме работы нет. Несчастные люди...
    30 марта, Гость   Ответить
  • а когда сделают?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Катастрофически не хватает времени чтобы просто жить, а не работать.
    30 марта, Гость   Ответить
  • им дома делать нечего и интересов и дел никаких кроме работы нет. Либо это предприниматели, либо после "оптимизации", в след за этим и сокращение сотрудников, оставшиеся не успевают делать работу в срок.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Если бы не капитализьм и ростовщичество банков, которое требует постоянного увеличения оборотов, объёмов, рынков, что в свою очередь порождает моду, тренды как и такие вещи как планируемое устаревание и сокращение сроков службы и т.д. то работать можно было бы 1-2 дня в неделю. Кстати треть производимого продовольствия тупо выбрасывается.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Нум сделают короткую рабочую неделю. Объем-то не уменьшится!!! я вот например сегодня на работу пришла к 7-00 (хотя работаю с 9-00). И только в 17-00 закончила . Правда, такой аврал бывает только в конце месяца. Но и в остальное время не сижу , в потолок не плюю
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, потому что потеряют в зарплате.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Я против
    30 марта, Гость   Ответить
  • все адекватные люди против. Есть объем, есть план. За только почасовые тунеядцы. Если кто оспорит мнение - сразу пишите должность, условия оплаты и объём работы.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Наглая ложь! Мы понимаем что это очередное ограбление наших доходов путем уменьшения рабочей недели. А это нужно по вере евгеям у которых пятница праздник еще значимей нежели суббота.
    31 марта, Гость   Ответить
  • За только почасовые тунеядцы--- у меня тупо оклад. Но я не могу себе позволить уйти с работы на час раньше. Не потому что в зп потеряю, а потому что есть определенный набор функций, который хоть плач, но нужно сделать . Ежедневно. Не сделала одно, не уйдут заказщы в производство. Не сделала другое - не отгрузится продукция.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Это коснётся ТОЛЬКО "Бюджетников" Учителей, Медперсонал, Клерков, Чиновников, Полиция, Военные Все работающие в "частных", работают по 8 - 12 часов 7 дней в неделю - это примерно 85% работающего населения.
    31 марта, Гость   Ответить
  • против, наверное, одинокие люди, которым нечего делать дома и те, кто получает почасовую ЗП и при этом не напрягается на работе.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, как же я с вами согласна!
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, плюс бесконечность!
    31 марта, Гость   Ответить
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