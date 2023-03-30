12% барнаульцев выступили против введения 36-часовой рабочей недели

Активнее эту инициативу поддерживают женщины

30 марта 2023, 14:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Только 12% барнаульцев выступили против возможного введения 36-часовой рабочей недели, рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

Соответствующий опрос проходил 28-29 марта среди экономически активных горожан, работающих по графику 5-дневной рабочей недели.

"79% опрошенных поддерживают идею сокращения рабочей недели до 36 часов, 12% – против. Для 81% горожан возможное сокращение рабочей недели не скажется на объёме выполненной работы: респонденты уверяют, что работая 36 часов в неделю, будут успевать сделать столько же, сколько и за стандартную 40-часовую неделю. 14% считают, что не успеют уложить стандартный объём работы в 36 часов", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что женщины чаще мужчин поддерживают инициативу (85% против 73%), а также имеют больше уверенности в том, что справятся с работой и за 36 часов (87% против 75%).