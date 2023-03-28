Кадровый дефицит. Какие специальности самые востребованные в Алтайском крае

У работодателей по-прежнему повышенным спросом пользуются рабочие специальности

28 марта 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Карты"

В Алтайском крае наблюдается острый дефицит кадров, количество предложений по рабочим профессиям намного превышает спрос на них. Об этом в ходе пресс-конференции 28 марта рассказала начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

Наиболее востребованы у работодателей сейчас такие профессии, как токарь, фрезеровщик, тракторист, машинист, наладчик станков, медработник, учитель, водитель. Подготовку по этим специальностям в крае ведут учебные заведения среднего профессионального образования, уточнила Капура. В настоящее время более 5 тысяч вакансий насчитывается в алтайской промышленности.

Кадровый дефицит в крае связан с дисбалансом на рынке труда. Актуальным становится и вопрос миграции населения из сельской местности в города, считает начальник краевого управления. По-прежнему остро стоит для Алтайского края вопрос структурной безработицы, когда квалификация работника не соответствует требованиям работодателя.

Надежда Капура отметила, что в регионе существует несколько программ поддержки для тех, кто хочет сменить работу и получить новую профессию. Речь идёт о содействии занятости населению, в том числе в рамках нацпроекта "Демография". В нём могут участвовать предпенсионеры, мамы с детьми, в том числе и находящиеся в декрете, и другие.

По словам Капуры, в программе переобучения ежегодно участвуют от 2 до 3 тысяч человек. В 2023 году в ней были задействованы уже около 500 человек. Чиновница охарактеризовала эти цифры как "весьма высокие". За всё время существования программы по переобучению и повышению квалификации ею воспользовались примерно 6 тысяч предпенсионеров. При этом около 2 тысяч людей из этой категории смогли устроиться на работу в 2022 году. Данный факт Капура расценила как "подушку безопасности для работодателей и региональной экономики".