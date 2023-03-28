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Кадровый дефицит. Какие специальности самые востребованные в Алтайском крае

У работодателей по-прежнему повышенным спросом пользуются рабочие специальности

28 марта 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Карты"
Фото: "Яндекс. Карты"

В Алтайском крае наблюдается острый дефицит кадров, количество предложений по рабочим профессиям намного превышает спрос на них. Об этом в ходе пресс-конференции 28 марта рассказала начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

Наиболее востребованы у работодателей сейчас такие профессии, как токарь, фрезеровщик, тракторист, машинист, наладчик станков, медработник, учитель, водитель. Подготовку по этим специальностям в крае ведут учебные заведения среднего профессионального образования, уточнила Капура. В настоящее время более 5 тысяч вакансий насчитывается в алтайской промышленности.

Кадровый дефицит в крае связан с дисбалансом на рынке труда. Актуальным становится и вопрос миграции населения из сельской местности в города, считает начальник краевого управления. По-прежнему остро стоит для Алтайского края вопрос структурной безработицы, когда квалификация работника не соответствует требованиям работодателя.

Надежда Капура отметила, что в регионе существует несколько программ поддержки для тех, кто хочет сменить работу и получить новую профессию. Речь идёт о содействии занятости населению, в том числе в рамках нацпроекта "Демография". В нём могут участвовать предпенсионеры, мамы с детьми, в том числе и находящиеся в декрете, и другие.

По словам Капуры, в программе переобучения ежегодно участвуют от 2 до 3 тысяч человек. В 2023 году в ней были задействованы уже около 500 человек. Чиновница охарактеризовала эти цифры как "весьма высокие". За всё время существования программы по переобучению и повышению квалификации ею воспользовались примерно 6 тысяч предпенсионеров. При этом около 2 тысяч людей из этой категории смогли устроиться на работу в 2022 году. Данный факт Капура расценила как "подушку безопасности для работодателей и региональной экономики".

Комментарии 24

  • Не хватает цифр средних зарплат на эти востребованные специальности.
    28 марта, Гость   Ответить
  • рабочие специальности --- может они сейчас в новых регионах
    28 марта, Гость   Ответить
  • никто не хочет руками работать
    28 марта, Гость   Ответить
  • Все вакансии размещены на Единой цифровой платформе "Работа России", там есть и зарплата по каждой, предлагает работодатель. Можно посмотреть по фильтру Алтайский край, наименование и зарплата
    28 марта, Гость   Ответить
  • Разогнать их этих бездельников. Мне ищут работу 4 года. Жене 22 года ищут работу. Жена после института 4 года по специальности проработала. Ушла в декрет. После декрета работу по специальности найти не могут. Оба с Высшим образованием. У меня 25 лет стаж по специальности. Непонятно за что они деньги получают. Обоим под 5 лет. Предлагают нам дворниками работать либо уборщиками в депо.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Не хватает цифр средних зарплат-когда квалификация работника не соответствует требованиям работодателя?
    28 марта, Гость   Ответить
  • Жене 22 года ищут работу.---- Это что ж за специальность у вас шикарная? И она все эти 22 года на вашей шее сидит? А с учетом вашей 4-летней безработицы - вы оба бездельники! На что живете?Это что ж за специ альность у вас шикарная? НЕ ИЩИТЕ РАБОТУ ЧЕРЕЗ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ. Интернет нужен не только для парнухи
    28 марта, Гость   Ответить
  • "Мне ищут работу 4 года. Жене 22 года ищут работу." --- Гость, вы кем с женой работать хотите? Пишут выше, что "острый дефицит кадров" по профессиям "токарь, фрезеровщик, тракторист, машинист, наладчик станков, медработник, учитель, водитель".
    28 марта, Гость   Ответить
  • Мне 47 . Работу искала на специализированных сайтах полгода назад. За три дня сходила на 4 собеседования . устроилась на работу по специальности. так что нечего жаловаться
    28 марта, Гость   Ответить
  • "Мне ищут работу 4 года. Жене 22 года ищут работу" стало даже интересно что у Вас за специальность такая на которую работу найти не могут в нашем городе. А по факту через этот центр ищут только работяг и дворников. Хорошую зп можно только самому через известные 3 сайта найти, ну и побега потсобеседованиям.
    28 марта, Гость   Ответить
  • "Разогнать их этих бездельников" --- Гость, а вообще, конечно, странная у вас логика. Несколько лет не работаете ВЫ, а бездельниками называете тех, кто РАБОТАЕТ =)
    28 марта, Гость   Ответить
  • Сейчас вернутся с Победой и опять пойдут на работу
    28 марта, Гость   Ответить
  • У меня тоже высшее образование, слабое здоровье и махровая инфантильность. Но я работал дворником и сторожем после института, пока не нашел работу в офисе. И сейчас пойду работать и дворником и уборщиком за адекватную зарплату. И любой пойдет за деньги, если силы позволяют двигаться.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Через службу занятости ищут персонал только те работодатели, которые за копейку удавятся. Смех берёт от предлагаемых зарплат.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Смех берёт от предлагаемых зарплат.---- ну за большую зарплату нужно быть большим специалистом. Я инженер, з/п в районе 60 тыс. Нам не хватает инженеров. Ты готов? В Барнауле много работы. Беда в том, что очень мало профессиональных соискателей - они либо сидят уже на хорошем местес нормальной з/п, либо ищут работу не дольше двух дней. И очень много яйцечесателей, которые думают, что прибежит добрый дядя и осыплет их небесными пирожками. А так не бывает.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Инженеры разные бывают, и по ТБ, а в ЖЭУ был инженер по жалобам. А Вам куда и какие нужны?
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, истина. сам работаю и зарабатываю нормальные деньги. 2 года тяжелого труда, что бы получать сейчас под 100 и не париться. знания есть навыки есть, работа кайф. Приходят стажеры - да же не знал что настолько необразованные и тупые есть... элементарные навыки отсутствуют (принеси, подай, запомни - повтори)
    28 марта, Гость   Ответить
  • Зарплату повысьте и вакансии вмиг закроются.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Можете сколько угодно чванливо повторять, что чтобы получать достойную зарплату, нужно быть большим специалистом, но даже для сотрудников низкой квалификации нужен достаточный минимум, чтобы содержать жильё и семью
    29 марта, Гость   Ответить
  • Искал вакансии. Решил остановиться на соц контракте. Прямо намекают - что нужную сумму только после оплаты их бизнес плана получить можно. Если со своим БП - копейки получишь и смысл теряется! Коррупция во всех сферах , а зарплату у нас даже в государственных организация не идексируют на повысившийся МРОТ!
    29 марта, Гость   Ответить
  • Гость, у меня муж дальнобойщик кат Е, в Солонешенском районе зп в ДРСУ предлагают 25000 для своих,а для иногородних гораздо выше. Вот и катается по всей России. А кому-то все равно, что идёт отток молодёжи из края.
    29 марта, Гость   Ответить
  • но даже для сотрудников низкой квалификации нужен достаточный минимум, чтобы содержать жильё и семью----Простите, но у сотрудника низкой квалификации достойная ЗП будет исключительно в редких случаях. Вы же понимаете, что чем ценнее специалист, тем больше его ценят - сорян за тафталогию. Выход один - пытаться повышать свои компетенции. Иначе никак.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Точно. Зарплату с приставкой "ДО" с учётом НДФЛ там можно легко посмотреть по востребованным профессиям. По этим наглядным данным можно сделать вывод, что дефицита в работниках у работодателя нет.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Желающих много, да только труд стал неблагодарный. После всех вычетов, ЖКХ и т.д, весь энтузиазм работать пропадает. А было время когда на Трансмаше платили токарю до 1000 рублей в месяц при средней зарплате 150 рублей.
    30 марта, Гость   Ответить
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