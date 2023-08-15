25 человек погибли при взрыве АЗС в Махачкале

Еще 49 пострадали

15 августа 2023, 08:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Крупный автосервис взорвался в Махачкале. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Взрыв произошел вечером 14 августа. 25 человек погибли, еще более 60 получили различные травмы. Среди пострадавших семеро детей.

Для ликвидации огня привлекли более 70 человек. Региональный Минздрав контролирует оказание помощи пострадавшим.

Глава Дагестана заявил, что семьям погибших окажут материальную помощь.