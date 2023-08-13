В подмосковном Раменском произошел пожар на складе с удобрениями
Площадь пожара достигла 2,7 тысячи "квадратов"
13 августа 2023, 17:51, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Складское помещение с удобрениями загорелось в подмосковном Раменском. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.
Возгорание произошло на 4-м километре Донинского шоссе – горит складское помещение с удобрениями. Сначала пожара составляла 1,8 тыс. кв. метров. Позднее пламя распространилось до 2,7 тыс. "квадратов".
В МЧС добавили, что существует угроза перехода огня на соседнее складское помещение. На месте наблюдается сильное задымление.
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