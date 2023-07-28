Причиной взрыва в Таганроге могла стать ракета

По последней информации, пострадали 12 человек

28 июля 2023, 20:50, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Василия Голубева

12 человек пострадали при взрыве в кафе "Чехов сад" в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, на месте взрыва образовался завал. Под ним сейчас могут находиться люди.

Информацию подтвердил и глава региона Василий Голубев. По его словам, там могла взорваться ракета. Он заявил, что легкие ранения получили четыре человека.

"На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых", – написал он в Telegram-канале.