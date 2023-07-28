Причиной взрыва в Таганроге могла стать ракета
По последней информации, пострадали 12 человек
28 июля 2023, 20:50, ИА Амител
Фото: Telegram-канал Василия Голубева
12 человек пострадали при взрыве в кафе "Чехов сад" в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По словам собеседника агентства, на месте взрыва образовался завал. Под ним сейчас могут находиться люди.
Информацию подтвердил и глава региона Василий Голубев. По его словам, там могла взорваться ракета. Он заявил, что легкие ранения получили четыре человека.
"На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых", – написал он в Telegram-канале.
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