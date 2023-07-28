Baza: не менее пяти человек получили ранения при взрыве в Таганроге

На месте инцидента образовалась большая воронка

28 июля 2023, 20:38, ИА Амител

Фото: "Подслушано Таганрог"

По предварительной информации, в результате взрыва в Таганроге пострадали пять человек. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Baza.

Пострадавшим оказывают помощь. Mash сообщает, что сейчас на месте разбирают завалы, число раненых может увеличиться – люди обращаются к медикам с порезами и ранениями от стекла и камней.

Информацию о наличии пострадавших подтвердил корреспондент РИА Новости. На месте инцидента образовалась большая воронка. По предварительной информации, взрыв произошел рядом с музеем на Банковской площади.

Официальной информации о происшествии пока нет. Местные жители рассказывали, что после взрыва сработали автомобильные сигнализации, дребезжали стекла.