12 человек считаются пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Всего пострадал 71 человек, одна женщина скончалась

10 августа 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: "Подслушано Сергиев Посад"

Судьба 12 человек остается неизвестной после взрыва на промышленном предприятии в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий, сейчас следователи проверяют информацию еще о трех лицах, пропавших без вести.

Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. Инцидент случился на складе пиротехники, который арендовала частная компания "Пиро-Росс". Технического директора организации задержали.

Всего за медицинской помощью обратился 71 человек, 23 пострадавших находятся в больницах, в том числе пятеро – в тяжелом состоянии. Одна женщина скончалась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.