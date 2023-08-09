По предварительной информации, он прогремел на территории оптико-механического завода

09 августа 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти"

Мощный взрыв произошел в Сергиевом Посаде в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал "112", взрыв прогремел на территории оптико-механического завода.

Информации о пострадавших пока нет. Власти еще не комментировали инцидент. Взрыв подтвердили ТАСС в экстренных службах. Сейчас на место едут спасатели, подробности происшествия выясняются.

Как сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", ударная волна от взрыва выбила окна в соседних домах.