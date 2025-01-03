12-этажный ЖК возведут среди частного сектора недалеко от Потока

Застройщик и архитекторы два года перерабатывали проект дома

03 января 2025, 09:10, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Смирнова, 27 / Фото: творческая мастерская "Призма"

"Свечку" на 83 квартиры возведут на ул. Смирнова, 27 (пересечение с ул. Северо-Западной). Проект ЖК впервые представили на градсовете в мае 2022 года, повторно и после глобальной переработки – в марте 2024-го. В последних числах декабря инвестор получил положительное заключение строительной экспертизы, которая анализирует документацию ЖК.

Согласно проекту, под зданием запроектирован паркинг на 41 машино-место, а на крыше сооружения, которое является въездом на парковку, предусмотрены уличные тренажеры, площадка для детей школьного возраста. По ул. Смирнова появятся тротуары, площадки для игр детей, озеленение.

Фасады ЖК выполнены с элементами классики, в серых и терракотовых тонах. Интересно, что в изначальном варианте дом был 16-этажным, рассчитанным на 143 квартиры и 233 жителя. Но по требованию градсовета архитекторы уменьшили здание.