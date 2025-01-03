12-этажный ЖК возведут среди частного сектора недалеко от Потока
Застройщик и архитекторы два года перерабатывали проект дома
03 января 2025, 09:10, ИА Амител
"Свечку" на 83 квартиры возведут на ул. Смирнова, 27 (пересечение с ул. Северо-Западной). Проект ЖК впервые представили на градсовете в мае 2022 года, повторно и после глобальной переработки – в марте 2024-го. В последних числах декабря инвестор получил положительное заключение строительной экспертизы, которая анализирует документацию ЖК.
Согласно проекту, под зданием запроектирован паркинг на 41 машино-место, а на крыше сооружения, которое является въездом на парковку, предусмотрены уличные тренажеры, площадка для детей школьного возраста. По ул. Смирнова появятся тротуары, площадки для игр детей, озеленение.
Фасады ЖК выполнены с элементами классики, в серых и терракотовых тонах. Интересно, что в изначальном варианте дом был 16-этажным, рассчитанным на 143 квартиры и 233 жителя. Но по требованию градсовета архитекторы уменьшили здание.
09:27:59 03-01-2025
На корове седло..
12:23:08 03-01-2025
Костя (09:27:59 03-01-2025) На корове седло.. ... Ваше мнение очень ценно для всех. Особенно для ЛПР. Вы наверное не знаете, но за этой аббревиатурой скрывается «лица принимающие решения». Как хорошо, Костя, что все всё понимают. А вы - нет.
14:02:59 03-01-2025
Гость (12:23:08 03-01-2025) Ваше мнение очень ценно для всех. Особенно для ЛПР. Вы навер... Да Костя опасается, что эти ЛПР в скором будущем разделят судьбу Шеломы и Кибарды. Чисто за них беспокоится, за их здоровье и накопления, которые так нужны стране во время СВО)))
10:33:44 03-01-2025
Всё капец
На Потоке в частном секторев а трусах не походишь теперь
12:26:09 03-01-2025
Гость (10:33:44 03-01-2025) Всё капецНа Потоке в частном секторев а трусах не поход... Почему же? Лично вам готовы выдать документ, что вы и без трусов ходить по Потоку можете. А хотите по всему Барнаулу? Тоже возможно. Там только полиция будет периодически вас к себе в гости звать. Но вас-то, знатного ….звона, этим не испугать, ведь верно?
10:36:00 03-01-2025
Какой смысл в уменьшении с 16 до 12? Если уж разрешили многоэтажку, то и строили бы 16. Больше людей поместилось бы на одном месте, квартиры были бы подешевле, так как себестоимость ниже. А визуально там рядом ничего не мешает.
12:37:55 03-01-2025
Гость (10:36:00 03-01-2025) Какой смысл в уменьшении с 16 до 12? Если уж разрешили много... Да и еще парковок сократить до 25
10:40:49 03-01-2025
Жильцы просят сделать 40-этажку, количество квартир увеличить до 400, а парковочных мест - сократить до 10. Детская площадка не нужна. Согласно современных тенденций.
14:33:28 03-01-2025
Гость (10:40:49 03-01-2025) Жильцы просят сделать 40-этажку, количество квартир увеличит... так же они категорически против сквера, школы, садика и больницы. Просят построить рядом так же 40 этажку, чтобы можно было смотреть окно в окно и обсуждать соседей
12:08:47 03-01-2025
Они давно там подбираются к частному сектору! Как сейчас люди будут жить в частном доме рядом с этим строением? Тишине и покою конец это только начало!! Урбанизация мать её.
15:05:55 03-01-2025
житель.. (12:08:47 03-01-2025) Они давно там подбираются к частному сектору! Как сейчас люд... Какой-такой "частный сектор"?! В городу Барнауле никаких таких "частных" секторов не должно быть. Есть "земельные участки" по недоразумению чуть-чуть принадлежащие народонаселению. Сейчас всё на них признают "самостроем" ( а по факту это так и есть), и снесут к чёртовой бабушке, предложив хозяевам домов "маневренную жилплощадь".
Продавайте землю под своими избушками в центре, потом спрашивать не будут, вот посмотрите.
16:56:14 03-01-2025
житель.. (12:08:47 03-01-2025) Они давно там подбираются к частному сектору! Как сейчас люд...
Всех селюков из их покосившихся хибар за город!
18:43:36 03-01-2025
житель.. (12:08:47 03-01-2025) Они давно там подбираются к частному сектору! Как сейчас люд... Намек тонкий.
Ударим новенькими ТЦ по дикости, отсталости и уличным туалетам!
13:02:14 03-01-2025
Да пусть строят. Чем больше пустых квартир, тем лучше.
13:58:41 03-01-2025
Гость (12:26:09 03-01-2025) Почему же? Лично вам готовы выдать документ, что вы и без тр... Про полицию - это ты намечтал! Он у себя на участке, на собственной земле возведет 2хметровый забор, что там происходит - не видно, его частная территория. Оголит задницу и будет демонстрировать в сторону многоэтажки. Что ты из окна любуешься - твои личные проблемы!
15:03:53 03-01-2025
Так застройщики плачутся, что что-то без соли доедают. Определитесь уже. Или как всегда придумали новые схемы обещала и радуются дальше, но как истинные евреи при этом плачутся
15:25:16 03-01-2025
жаль таунхаусов не строят больше.
19:23:25 03-01-2025
Потом проспект Красноармейский там пройдёт и под вокзалом.
20:35:57 03-01-2025
Я тоже против частного сектора в городе! Но против многоэтажек без пространства, парков, парковок, площадок и тд
19:27:23 04-01-2025
Парковки только за деньги. А за бесплатные бейте друг другу морды, грызите глотки. Зато красота кругом: асфальт.