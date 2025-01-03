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12-этажный ЖК возведут среди частного сектора недалеко от Потока

Застройщик и архитекторы два года перерабатывали проект дома

03 января 2025, 09:10, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Смирнова, 27 / Фото: творческая мастерская "Призма"
Проект ЖК на ул. Смирнова, 27 / Фото: творческая мастерская "Призма"

"Свечку" на 83 квартиры возведут на ул. Смирнова, 27 (пересечение с ул. Северо-Западной). Проект ЖК впервые представили на градсовете в мае 2022 года, повторно и после глобальной переработки – в марте 2024-го. В последних числах декабря инвестор получил положительное заключение строительной экспертизы, которая анализирует документацию ЖК.

Согласно проекту, под зданием запроектирован паркинг на 41 машино-место, а на крыше сооружения, которое является въездом на парковку, предусмотрены уличные тренажеры, площадка для детей школьного возраста. По ул. Смирнова появятся тротуары, площадки для игр детей, озеленение. 

Фасады ЖК выполнены с элементами классики, в серых и терракотовых тонах. Интересно, что в изначальном варианте дом был 16-этажным, рассчитанным на 143 квартиры и 233 жителя. Но по требованию градсовета архитекторы уменьшили здание. 

строительство архитектура проект новостройка

Комментарии 20

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Костя

09:27:59 03-01-2025

На корове седло..

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Гость

12:23:08 03-01-2025

Костя (09:27:59 03-01-2025) На корове седло.. ... Ваше мнение очень ценно для всех. Особенно для ЛПР. Вы наверное не знаете, но за этой аббревиатурой скрывается «лица принимающие решения». Как хорошо, Костя, что все всё понимают. А вы - нет.

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Гость

14:02:59 03-01-2025

Гость (12:23:08 03-01-2025) Ваше мнение очень ценно для всех. Особенно для ЛПР. Вы навер... Да Костя опасается, что эти ЛПР в скором будущем разделят судьбу Шеломы и Кибарды. Чисто за них беспокоится, за их здоровье и накопления, которые так нужны стране во время СВО)))

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Гость

10:33:44 03-01-2025

Всё капец
На Потоке в частном секторев а трусах не походишь теперь

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Гость

12:26:09 03-01-2025

Гость (10:33:44 03-01-2025) Всё капецНа Потоке в частном секторев а трусах не поход... Почему же? Лично вам готовы выдать документ, что вы и без трусов ходить по Потоку можете. А хотите по всему Барнаулу? Тоже возможно. Там только полиция будет периодически вас к себе в гости звать. Но вас-то, знатного ….звона, этим не испугать, ведь верно?

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Гость

10:36:00 03-01-2025

Какой смысл в уменьшении с 16 до 12? Если уж разрешили многоэтажку, то и строили бы 16. Больше людей поместилось бы на одном месте, квартиры были бы подешевле, так как себестоимость ниже. А визуально там рядом ничего не мешает.

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Гость

12:37:55 03-01-2025

Гость (10:36:00 03-01-2025) Какой смысл в уменьшении с 16 до 12? Если уж разрешили много... Да и еще парковок сократить до 25

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Гость

10:40:49 03-01-2025

Жильцы просят сделать 40-этажку, количество квартир увеличить до 400, а парковочных мест - сократить до 10. Детская площадка не нужна. Согласно современных тенденций.

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Гость

14:33:28 03-01-2025

Гость (10:40:49 03-01-2025) Жильцы просят сделать 40-этажку, количество квартир увеличит... так же они категорически против сквера, школы, садика и больницы. Просят построить рядом так же 40 этажку, чтобы можно было смотреть окно в окно и обсуждать соседей

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житель..

12:08:47 03-01-2025

Они давно там подбираются к частному сектору! Как сейчас люди будут жить в частном доме рядом с этим строением? Тишине и покою конец это только начало!! Урбанизация мать её.

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Кхм...

15:05:55 03-01-2025

житель.. (12:08:47 03-01-2025) Они давно там подбираются к частному сектору! Как сейчас люд... Какой-такой "частный сектор"?! В городу Барнауле никаких таких "частных" секторов не должно быть. Есть "земельные участки" по недоразумению чуть-чуть принадлежащие народонаселению. Сейчас всё на них признают "самостроем" ( а по факту это так и есть), и снесут к чёртовой бабушке, предложив хозяевам домов "маневренную жилплощадь".

Продавайте землю под своими избушками в центре, потом спрашивать не будут, вот посмотрите.

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Гость

16:56:14 03-01-2025

житель.. (12:08:47 03-01-2025) Они давно там подбираются к частному сектору! Как сейчас люд...
Всех селюков из их покосившихся хибар за город!

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Musik

18:43:36 03-01-2025

житель.. (12:08:47 03-01-2025) Они давно там подбираются к частному сектору! Как сейчас люд... Намек тонкий.
Ударим новенькими ТЦ по дикости, отсталости и уличным туалетам!

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Гость

13:02:14 03-01-2025

Да пусть строят. Чем больше пустых квартир, тем лучше.

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Гость

13:58:41 03-01-2025

Гость (12:26:09 03-01-2025) Почему же? Лично вам готовы выдать документ, что вы и без тр... Про полицию - это ты намечтал! Он у себя на участке, на собственной земле возведет 2хметровый забор, что там происходит - не видно, его частная территория. Оголит задницу и будет демонстрировать в сторону многоэтажки. Что ты из окна любуешься - твои личные проблемы!

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Ежик

15:03:53 03-01-2025

Так застройщики плачутся, что что-то без соли доедают. Определитесь уже. Или как всегда придумали новые схемы обещала и радуются дальше, но как истинные евреи при этом плачутся

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Гость

15:25:16 03-01-2025

жаль таунхаусов не строят больше.

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Гость

19:23:25 03-01-2025

Потом проспект Красноармейский там пройдёт и под вокзалом.

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Алексей

20:35:57 03-01-2025

Я тоже против частного сектора в городе! Но против многоэтажек без пространства, парков, парковок, площадок и тд

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Гость

19:27:23 04-01-2025

Парковки только за деньги. А за бесплатные бейте друг другу морды, грызите глотки. Зато красота кругом: асфальт.

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