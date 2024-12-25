Время больших проектов. Какие крупные ЖК начали строить в 2024 году в Барнауле

Сейчас в столице края возводят более 70 жилых зданий

25 декабря 2024, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Антона Петрова, 210б и 210в / Фото: ООО "Графит"

С начала года в Барнауле приступили к строительству почти 20 жилых комплексов. Некоторые из них – продолжение уже начатых крупных проектов, другие – "новички" рынка. Обо всех ЖК информация есть в базе "Дом.рф", а значит, реализация квартир в них уже стартовала. Amic.ru собрал топ-5 крупных комплексов, которые начали возводить и продавать в 2024 году.

ЖК на Взлетной

Проект ЖК на ул. Взлетной, 2г / Фото: мастерская "Строитель-Сервис"

Строительный сезон 2024 года открыл ЖК ул. Взлетной, 2г. Сведения о нем появились в реестре "Дом.рф" в конце января. Комплекс состоит из двух домов – 10 и 12 этажей. В них предусмотрено 188 квартир, рассчитанных для проживания 220 человек. В здании, размещенном на красной линии, первый этаж отдан под помещения общественного назначения.

На кровле одного из домов разместят котельную, которую скроют парапеты. Во дворе ЖК запроектирована автостоянка на 136 машино-мест. Изначально архитекторы планировали сделать подземный паркинг. Однако после исследования участка выяснилось, что на большей части территории расположен овраг, засыпанный строительным и бытовым мусором. Его глубина достигала девяти метров. Поэтому архитекторы решили не делать подземную автостоянку из-за дороговизны работ.

Строительство ЖК должны завершить в третьем квартале 2025 года.

Дома у парка

Проект ЖК на ул. Антона Петрова, 210б и 210в / Фото: ООО "Графит"

На ул. Антона Петрова, 210б и 210в (на пересечении с ул. Островского, рядом с парком Целинников) в июле приступили к возведению 17-ти и 25-этажного ЖК.

В двух высотных зданиях предусмотрели 462 квартиры (весь набор вариантов, включая "четырешки"), в которых по расчетам смогут проживать 685 человек. Под всем ЖК будет парковка на 179 машино-мест, 51 место для автомобилей предусмотрят на территории двора.

Одна из особенностей проекта – наличие четырехэтажного корпуса между двумя высотками, в котором разместятся предприятия общественного питания и центр дополнительного образования. Разрешение на строительство ЖК действует до 8 октября 2029 года.

Сдать его должны в конце 2027 года.

Комплекс в сердце Барнаула

Проект объекта на площади Сахарова / Фото: предоставлено застройщиком

На пл. Сахарова в ноябре начали строить комплекс "Сахаров Парк", состоящий из трех 16-этажных башен, которые будут объединены трехэтажными коммерческими помещениями. В домах запланировано 210 квартир, в том числе двух- и трехкомнатные. Подземный паркинг рассчитан на 273 машино-места.

В комплексе предусмотрены и два коммерческих корпуса: общественные помещения, расположенные как с проспекта Социалистического, так и с улицы Мерзликина.

Также уже известно, что в "Сахаров Парке" откроют премиальный фитнес-клуб World Class. Площадь спортцентра составит 4,7 тыс. квадратных метров.

Сдать комплекс должны до 2029 года.

"Барнаул" на Речном

Проект жилого комплекса на Речном / Рендеры предоставлены застройщиком

Осенью в городе приступили к возведению высоток на Речном вокзале. Несмотря на то, что подготовительные работы на площадке вели уже пару лет, разрешение на строительство девелопер получил в сентябре 2024-го, а в ноябре проектная декларация ЖК была размещена на сайте "Дом.рф".

Комплекс "Барнаул" состоит из двух 27-этажных башен ("Столица" и "Мира"). В ЖК планируют разместить фитнес-залы, рестораны, офисы и новый детский сад. Проект рассчитан на 426 квартир и тысячу жителей.

Вдоль всего ЖК протянется набережная, которая будет доступна и открыта для всех желающих. На ней разместят скамейки, освещение, а также кассы речного вокзала и трап, который позволит пользоваться водным транспортом.

Ввод зданий в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2030 года.

"Общежитие" на Потоке

Проект общежитий ул. Чеглецова, 25а / Фото: "Алтайгражданпроект"

На месте снесенного административно-производственного здания на Потоке (ул. Чеглецова, 25а) начали строить два девятиэтажных дома. В июне девелопер получил разрешение на строительство первого объекта.

Общее же количество квартир секционного типа в обоих зданиях – 328. В каждой квартире есть свои кухонные зоны, балконы и санузлы. На дворовой территории между корпусами предусмотрят площадки для игр детей и отдыха взрослых. Здесь же оборудуют 173 машино-места.

Отметим, что ЖК презентовали на градсовете как общежитие для сотрудников компании (строит дома "Жилищная инициатива"), и в выданном разрешении на строительство указано "общежитие квартирного типа". Такая же информация содержится в проектной декларации. Однако квартиры в доме продают, как и в обычных ЖК.

Завершить строительство первого здания девелопер планирует во втором квартале 2027 года.