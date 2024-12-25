Время больших проектов. Какие крупные ЖК начали строить в 2024 году в Барнауле
Сейчас в столице края возводят более 70 жилых зданий
25 декабря 2024, 09:15, ИА Амител
С начала года в Барнауле приступили к строительству почти 20 жилых комплексов. Некоторые из них – продолжение уже начатых крупных проектов, другие – "новички" рынка. Обо всех ЖК информация есть в базе "Дом.рф", а значит, реализация квартир в них уже стартовала. Amic.ru собрал топ-5 крупных комплексов, которые начали возводить и продавать в 2024 году.
ЖК на Взлетной
Проект ЖК на ул. Взлетной, 2г / Фото: мастерская "Строитель-Сервис"
Строительный сезон 2024 года открыл ЖК ул. Взлетной, 2г. Сведения о нем появились в реестре "Дом.рф" в конце января. Комплекс состоит из двух домов – 10 и 12 этажей. В них предусмотрено 188 квартир, рассчитанных для проживания 220 человек. В здании, размещенном на красной линии, первый этаж отдан под помещения общественного назначения.
На кровле одного из домов разместят котельную, которую скроют парапеты. Во дворе ЖК запроектирована автостоянка на 136 машино-мест. Изначально архитекторы планировали сделать подземный паркинг. Однако после исследования участка выяснилось, что на большей части территории расположен овраг, засыпанный строительным и бытовым мусором. Его глубина достигала девяти метров. Поэтому архитекторы решили не делать подземную автостоянку из-за дороговизны работ.
Строительство ЖК должны завершить в третьем квартале 2025 года.
Дома у парка
Проект ЖК на ул. Антона Петрова, 210б и 210в / Фото: ООО "Графит"
На ул. Антона Петрова, 210б и 210в (на пересечении с ул. Островского, рядом с парком Целинников) в июле приступили к возведению 17-ти и 25-этажного ЖК.
В двух высотных зданиях предусмотрели 462 квартиры (весь набор вариантов, включая "четырешки"), в которых по расчетам смогут проживать 685 человек. Под всем ЖК будет парковка на 179 машино-мест, 51 место для автомобилей предусмотрят на территории двора.
Одна из особенностей проекта – наличие четырехэтажного корпуса между двумя высотками, в котором разместятся предприятия общественного питания и центр дополнительного образования. Разрешение на строительство ЖК действует до 8 октября 2029 года.
Сдать его должны в конце 2027 года.
Комплекс в сердце Барнаула
Проект объекта на площади Сахарова / Фото: предоставлено застройщиком
На пл. Сахарова в ноябре начали строить комплекс "Сахаров Парк", состоящий из трех 16-этажных башен, которые будут объединены трехэтажными коммерческими помещениями. В домах запланировано 210 квартир, в том числе двух- и трехкомнатные. Подземный паркинг рассчитан на 273 машино-места.
В комплексе предусмотрены и два коммерческих корпуса: общественные помещения, расположенные как с проспекта Социалистического, так и с улицы Мерзликина.
Также уже известно, что в "Сахаров Парке" откроют премиальный фитнес-клуб World Class. Площадь спортцентра составит 4,7 тыс. квадратных метров.
Сдать комплекс должны до 2029 года.
"Барнаул" на Речном
Проект жилого комплекса на Речном / Рендеры предоставлены застройщиком
Осенью в городе приступили к возведению высоток на Речном вокзале. Несмотря на то, что подготовительные работы на площадке вели уже пару лет, разрешение на строительство девелопер получил в сентябре 2024-го, а в ноябре проектная декларация ЖК была размещена на сайте "Дом.рф".
Комплекс "Барнаул" состоит из двух 27-этажных башен ("Столица" и "Мира"). В ЖК планируют разместить фитнес-залы, рестораны, офисы и новый детский сад. Проект рассчитан на 426 квартир и тысячу жителей.
Вдоль всего ЖК протянется набережная, которая будет доступна и открыта для всех желающих. На ней разместят скамейки, освещение, а также кассы речного вокзала и трап, который позволит пользоваться водным транспортом.
Ввод зданий в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2030 года.
"Общежитие" на Потоке
Проект общежитий ул. Чеглецова, 25а / Фото: "Алтайгражданпроект"
На месте снесенного административно-производственного здания на Потоке (ул. Чеглецова, 25а) начали строить два девятиэтажных дома. В июне девелопер получил разрешение на строительство первого объекта.
Общее же количество квартир секционного типа в обоих зданиях – 328. В каждой квартире есть свои кухонные зоны, балконы и санузлы. На дворовой территории между корпусами предусмотрят площадки для игр детей и отдыха взрослых. Здесь же оборудуют 173 машино-места.
Отметим, что ЖК презентовали на градсовете как общежитие для сотрудников компании (строит дома "Жилищная инициатива"), и в выданном разрешении на строительство указано "общежитие квартирного типа". Такая же информация содержится в проектной декларации. Однако квартиры в доме продают, как и в обычных ЖК.
Завершить строительство первого здания девелопер планирует во втором квартале 2027 года.
09:23:23 25-12-2024
жильё стало недоступно для населения. Новость - ни о чём
09:50:38 25-12-2024
Масштабные проекты:
1. ЖК на Взлётной - остались в продаже 20 3-х комнатных квартир и 7 студий при цене 157 т.р. за м2 (успели продаться до отмены льготки), а других перспектив у СЗ "Строительная перспектива" нет, угасает застройщик на глазах.
2. ЖК на Островского - ну тут дело труба, Фефелов никогда нормально и в срок дома не сдавал, получите не раньше 2029 года, и далеко не то что написано в рекламных рендерах.
3. ЖК на Речном - пафосно и очень дорого и долго строиться. Кто захочет жить в постоянном шуме от отдыхающих на набережной летом, лютом сквозняке зимой и отсутствия инфраструктуры - алга.
4. ЖК на Сахарова - продаж до сих пор открытых нет, забор поставили и трактор загнали, а с банками не договорятся никак, потому что по таким ценам, что они хотят (350 т.р. за м2) очередь будет короткой, особенно сейчас.
5. ЖК на Потоке - общежитие, ну тут Гатилов плюнул администрации открыто, что хочу, то и буду делать, квартирки при цене 160 т.р. за м2 в не самом "приятном " месте.
17:46:11 25-12-2024
Барнаульский (09:50:38 25-12-2024) Масштабные проекты:..5. ЖК на Потоке - общежитие, ну тут Гатилов плюнул администрации открыто, что хочу, то и буду делать, квартирки при цене 160 т.р. за м2 в не самом "приятном " месте.. Считаю, что иметь по соседству барнаульцев - собственников много лучше, чем общежитие мигрантов. Со всех сторон, в плане санитарно-эпидемиологическом тоже. Если для вас данное место «неприятное», то есть множество «приятных» выселок, живите, пожалуйста, там!
09:55:32 25-12-2024
Делаем ставки - сколько новых долгостроев появится в городе Б.
10:35:42 25-12-2024
Гость (09:55:32 25-12-2024) Делаем ставки - сколько новых долгостроев появится в городе ... Берлине?
10:57:48 25-12-2024
Musik (10:35:42 25-12-2024) Берлине?... Багдаде.
10:42:56 25-12-2024
Давно понятно, что будущее Барнаула - каменные джунгли со сткловатной облицовкой. И всё бы ничего, но каждый такой человейник потребляет электричества как завод. Без электричества там даже канализация не работает. А в городе всего-навсего две уже дышащие на ладан ТЭЦ.
11:09:19 25-12-2024
столько элитных элитариев не наберется, чтобы сахарова и речной распродать.
у кого есть те давно все свои жилищные вопросы закрыли, в т.ч. дети и внуки, и далеко не факт что в раф
вообще это должно быть интересно психиатрам - кто и зачем может зарыть 850 тр/квм в одном из самых бедных городов Сибири.
вон видел двух дураков в центре - один нак ролсе, второй на gls амг, тоже под 30ик. в нищем барнауле - перебор.
это как картошку копать в баленсиаге или в диоре
видимо целевая аудитория
12:03:45 25-12-2024
Гость (11:09:19 25-12-2024) столько элитных элитариев не наберется, чтобы сахарова и реч... ну хорошо ,что ты один умный в Барнауле оказался )
11:25:51 25-12-2024
Без промшленного производства , сомнительное будущее ?
12:05:08 25-12-2024
ЖК опера до сих пор прошлая "элитка" на квартирки акции рисует , а вы тут новую элитку выкатили.
12:35:39 25-12-2024
гость (12:05:08 25-12-2024) ЖК опера до сих пор прошлая "элитка" на квартирки акции рису... какбы намекают на смену элит?
03:00:55 26-12-2024
На А.Петрова 210б/в - Островского: не рядом с парком Целинников, а в этом самом парке. Выжидали долго, но родили.