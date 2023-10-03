12 лет без ремонта. Садоводы в Барнауле хотят просить Путина отремонтировать дорогу
Долгие годы барнаульцы вынуждены бить свои машины о ямы, которыми усыпана дорога до Змеиногорского тракта. Однако магистраль до сих пор не включили в план ремонта
03 октября 2023, 07:15, ИА Амител
На пикет 1 октября вышли дачники барнаульского СНТ "Росинка". На этот отчаянный шаг люди решились из-за дороги, ремонта которой не могут добиться уже 12 лет. Участок трассы в таком состоянии, что из-за ям и колдобин автомобилисты не могут проехать до своих дач. А перевозчик, обслуживающий единственный маршрут № 111, по словам садоводов, грозится разорвать контракт, так как техника приходит в негодность. После пикета прокурор Алтайского края Антон Герман обязал провести проверку. Подробности – в материале amic.ru.
От двери к двери
Хождения садоводов по различным ведомствам с требованием добиться ремонта трассы начались с весны 2011 года, когда "Барнаулпассажиртранс" сообщил, что дорожное покрытие не соответствует требованиям безопасности движения маршрута № 111, и попросил провести ямочный ремонт. В противном случае перевозчик пригрозил закрыть маршрут. Тогда СНТ "Росинка" вместе с соседним садоводством "Мелиоратор" несколько раз ремонтировали трассу за свой счет. Его хватило до 2017 года.
После этого садоводы несколько раз обращались к городским и региональным властям с просьбой привести дорогу в нормативное состояние, рассказала председатель СНТ "Росинка" Татьяна Мазанова. Но безуспешно.
"На протяжении всех лет нам отвечают одними лишь отписками, а именно: "Ремонт дороги в этом году невозможен", вопрос о включении ее в план ремонта рассмотрят в следующем году с учетом приоритетности". И такой ответ в каждом более чем 20 обращений. Меняются лишь года и фамилии тех, кто их присылает. А ямы и колдобины остаются", – сетует женщина.
Участок трассы (речь идет о 1,2 км) пользуется у горожан большим спросом. По нему проходит единственный маршрут № 111, который связывает Барнаул с СНТ. Здесь ездят как садоводы, так и жители поселка Центрального, Лебяжье, Ягодное и др.
Состояние трассы ухудшилось, в том числе из-за большегрузов, которые едут к складам мимо садоводств. Из-за ям водители автобусов отказываются ехать до конца маршрута, а автомобили получают повреждения. Многие вынуждены выбирать автобус, но и он не безопаснее.
"Пассажиры автобуса, бедолажки, сидят вцепившись. Толчок – и они на боку. Все боятся. Автобус ездит по обочине. Маленькая ямочка – и он перевернется. Скоро по полю будет ездить. В Библии написано: стучи – откроют дверь. Так в какую же дверь нам надо стучать, чтобы ее, наконец, открыли?" – возмущается Татьяна Мазанова.
Заложники ситуации
Татьяна рассказала, что у нее даже состоялся разговор с перевозчиком маршрута № 111 "Фрайбус Т" Владимиром Заволокиным. Он якобы пригрозил, что в следующем дачном сезоне не выпустит автобусы на этот маршрут до тех пор, пока трассу не приведут в нормативное состояние. (В разговоре с amic.ru руководитель автотранспортного предприятия не подтвердил информацию, заявив, что мэрия города работает с перевозчиками по контрактной системе, поэтому "он не знает, заключат ли с ним договор в следующем году", – прим. ред.)
В сентябре 2023 года городская ГИБДД в ходе осмотра трассы выявила нарушения содержания улично-дорожной сети. Данные внесли "в книгу учета жалоб о преступлениях и административных правонарушениях". Но административное дело не возбудили, виновных к ответственности тоже, соответственно, не привлекли. Причина – постановление правительства РФ № 336 от 10 марта 2022 года, накладывающее мораторий на проведение проверок в отношении муниципального имущества.
"Садоводы оказались в такой сложной ситуации: администрация города на дорогу реагирует только отписками, и административное давление на нее оказать нельзя, потому что мораторий. Но в постановлении есть оговорка, что по согласованию с прокурором региона проверка может быть осуществлена, если есть угроза жизни и здоровью граждан", – пояснил депутат алтайского Заксобрания от КПРФ Александр Волобуев.
Горожане считают, что их случай относится именно к такой ситуации, ведь из-за разбитой дороги может случиться ДТП с участием большегрузов и легкового транспорта. В том числе смертельное.
Участники пикета организовали сбор подписей к прокурору региона Антону Герману. Граждане настроены решительно и намерены идти вплоть до президента.
Отметим, что на следующий день после пикета прокурор региона Антон Герман поручил провести проверку соблюдения закона о безопасности дорожного движения, встретиться с гражданами и дать принципиальную оценку всем их доводам. На место для встречи с гражданами выехал прокурор Индустриального района Александр Губский.
Аmic.ru направил запрос в комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула, чтобы узнать, когда вышеуказанный участок будет включен в план ремонта улично-дорожной сети. На момент публикации ответ получить не удалось.
07:28:21 03-10-2023
Частная земля, частная проблема. Но почему то частные собственники имеют желание построить дорогу за счет бюджета города. Я живу в Барнауле, но мне ровно ноль дел до проблем этих частных собственников, я вижу массу мест в самом городе куда есть смысл потратить бюджетные средства.
08:08:35 03-10-2023
Гость (07:28:21 03-10-2023) Частная земля, частная проблема. Но почему то частные собств... вы не правы!Дорога,соединяющая Змеиногорский тракт с дорогой на Черницк относится к сети муниципальных дорог!Частная собственность-это территория СНТ и все дороги внутри его. НЕ ВВОДИТЕ людей в заблуждение!Садоводам рекомендую обратиться в Генеральную прокуратуру Р.Ф.По опыту знаю.Таким образом отремонтированы дороги по улице Веры Кащеевой,малая Гущина,дорога по рынку Докучаево.
08:09:29 03-10-2023
Гость (07:28:21 03-10-2023) Частная земля, частная проблема. Но почему то частные собств... Вы предлагаете прекратить всем этим частникам платить налоги в государственные фонды? Тогда им точно хватит дорогу отремонтировать...
08:17:17 03-10-2023
Указанный участок дороги не является собственностью садоводов. Он находится на балансе администрации. Эта дорога ведет не только к двум садоводствам, но и к нескольким городским поселкам. По ней и в правду страшно ехать.
16:37:10 04-10-2023
Гость (07:28:21 03-10-2023) Частная земля, частная проблема. Но почему то частные собств... Что за бред вы пишите? А дорогу скажем по ул.Гоголя тоже должны собственники домов ремонтировать? Они же там живут…. Если не понимаете о каком участке дороге идет речь, то лучше не комментировать. А дорога за которую люди бьются относится к муниципалитету, так вот пусть и содержат в надлежащем виде.
07:44:39 03-10-2023
Вместо развязки на кольце зм. Тракта, можно было столько дорог сделать в частных секторах... на Кауфмана нету, на Короленко со времён СССР дорога. У нас на даче хорошо что асфальт не положен, просто отсыпают дорогу )
15:47:56 03-10-2023
Гость (07:44:39 03-10-2023) Вместо развязки на кольце зм. Тракта, можно было столько дор... Развязка нужна,Южный задыхается в пробках!
08:16:55 03-10-2023
работники мэрии хватит писать комментарии идите делать дорогу видите вы куда потратить бюджетные деньги к сожилению мы работяги не видим куда вы их потратили взять на пример переезды через трамвайные линии в барнауле позор
08:19:45 03-10-2023
Неужели кто-то ещё не понял, что все сады пойдут под высотную "элитарную" застройку?
08:52:31 03-10-2023
Гость (08:19:45 03-10-2023) Неужели кто-то ещё не понял, что все сады пойдут под высотну... С какого числа, огласите весь список пожалуйста, чтобы приготовиться?
19:24:36 05-10-2023
Гость (08:19:45 03-10-2023) Неужели кто-то ещё не понял, что все сады пойдут под высотну... ага на оврагах у нас высотки построят)
11:45:30 03-10-2023
Может Марьивановне еще до калитки асфальт положить? У нас во многих крупных селах вообще нет никакого асфальта. Например, в Тальменском районе дорога в Речкуново. До Шишкино есть асфальт, а после до Язова, Усть-Чумыша, Речкуново дорога как стрильная доска. Причем в Шишкино, Зайцево и другие села асфальт только доходит, а все дороги внутри села насыпные. И это большие села, в которых есть школа, почта и т.д. И люди там всю жизнь работали в поле как проклятые.
15:03:39 03-10-2023
Гость (11:45:30 03-10-2023) Может Марьивановне еще до калитки асфальт положить? У нас во... Причем здесь асфальт ? Дорожное покрытие не отвечает требованиям безопасности движения. Если она будет из гравийки и будет безопасной, пусть хоть так
08:28:09 04-10-2023
Гость (11:45:30 03-10-2023) Может Марьивановне еще до калитки асфальт положить? У нас во... Ну так добивайтесь хороших дорог самостоятельно, так же выходите на пикет хотя бы... Как показывает практика, все только ноют и жалуются, а действий ноль. В этом садоводстве председатель молодец, добивается, и добьётся хорошей дороги!
14:30:43 03-10-2023
Почему в одной стране разные стандарты? Читают все по разному
07:49:32 04-10-2023
Амику. По тексту есть ссылка на постановление о моратории проверок. Но отсутствует номер постановления. Прошу номер этого постановления. Как я понимаю : не может быть моратория на опасные объекты.
15:13:17 04-10-2023
Люди!!! О чём мы спорим??? Главное-это жизнь и здоровье человека. Ничего ценнее нет на свете. В данном случае мы наблюдаем серьезную угрозу этим ценностям. СНТ "Росинка" самое передовой садоводство г. Барнаула. Председатель Мазанова Татьяна Васильевна - настоящий, заботящийся о своих садоводах человек и такого Председателя ещё надо поискать. Столько лет она бьётся над проблемой, которую должны были решить муниципальные органы власти. Пусть эти " слуги народа" хотя бы один раз со своими детьми и внуками проедут на автобусе по этой разбитой дороге и я думаю, что никакого сомнения не останется в том то это действительно приоритета задача, которую нужно решить как можно скорее. Или мы ждём ситуации "Пока гром не грянет - крестьянин не перекрестится", а он совсем близко, уже сверкают молнии.