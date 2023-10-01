Бийчане пожаловались на непролазную грязь перед детским садом
Парковка, где родители ставят машины, никак не благоустроена
01 октября 2023, 14:48, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители Бийска в социальных сетях обратились к местным властям для того, чтобы те занялись парковкой перед детским садом № 92, располагающимся напротив "Ленты". Об этом сообщает "Бийский рабочий".
По словам людей, летом на этой территории столбом стоит пыль, а осенью и весной площадь покрыта грязью.
Отмечается, что детский сад был построен в 2020 году и должен был сыграть большую роль в развитии микрорайона.
Ранее сообщалось, что в Барнауле подходит к концу второй этап благоустройства парка "Юбилейный".
16:32:25 01-10-2023
Какие нежные.
18:29:53 01-10-2023
можно подумать, что только в Бийске такая проблема.В Рубцовске есть детский сад номер 48, по ул. Октябрьской, 31. С начала этого лета водоканаловцы перекопали всю улицу, вывернули её всю наизнанку, вся глина наверху. В сентябре кое как её закопали, а теперь родители и дети идут в детский сад по этой всей глине и грязи. Водоканалу (директор Зазнобин Е. В.)вообще наплевать, что после них такая вот грязь