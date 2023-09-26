12-летний мальчик погиб при пожаре в Алтайском крае

Его отец серьезно пострадал

26 сентября 2023, 14:13, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

12-летний мальчик погиб при пожаре в селе Благовещенка Алтайского края, сообщили в региональном СК.

Возгорание произошло ночью 19 сентября в частном доме. По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки.

"В ходе тушения пожара было обнаружено тело 12-летнего мальчика. Его отец госпитализирован с ожогами 50% тела", – отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ведется расследование.