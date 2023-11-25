12-летний мальчик утонул в бассейне на Урале

Трагедия случилась во время тренировки по плаванию

25 ноября 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Полевском Свердловской области 12-летний мальчик утонул в бассейне во время игры "кто глубже нырнет", пишет ura.ru.

По данным издания, трагедия случилась во время тренировки по плаванию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновным грозит до шести лет колонии.

Ранее сообщили, что в Свердловской области нашли в сугробе двухлетнюю девочку в одном подгузнике.