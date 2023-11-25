Двухлетнюю девочку нашли в сугробе в одном подгузнике

Ребенок находится в тяжелом состоянии

25 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Серове Свердловской области двухлетняя девочка получила сильное обморожение, проведя несколько часов в снегу в одном подгузнике и распашонке. Об этом пишет ura.ru.

"За девочкой следила старшая сестра, которая учится в седьмом классе. Малышка вышла из дома и упала в сугроб", – рассказал изданию местный житель.

Замерзшую дочь нашел отец, когда вернулся домой. По информации региональных МВД и Минздрава, сейчас девочка в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

Накануне в Башкирии автомобиль с женщиной и двумя детьми упал с пешеходного моста в реку, все погибли.