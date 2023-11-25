Двухлетнюю девочку нашли в сугробе в одном подгузнике
Ребенок находится в тяжелом состоянии
25 ноября 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Серове Свердловской области двухлетняя девочка получила сильное обморожение, проведя несколько часов в снегу в одном подгузнике и распашонке. Об этом пишет ura.ru.
"За девочкой следила старшая сестра, которая учится в седьмом классе. Малышка вышла из дома и упала в сугроб", – рассказал изданию местный житель.
Замерзшую дочь нашел отец, когда вернулся домой. По информации региональных МВД и Минздрава, сейчас девочка в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.
Накануне в Башкирии автомобиль с женщиной и двумя детьми упал с пешеходного моста в реку, все погибли.
11:04:11 25-11-2023
Семиклассница в телефон уставилась и (или) умственно неполноценна?
12:36:10 25-11-2023
ДВМ (11:04:11 25-11-2023) Семиклассница в телефон уставилась и (или) умственно неполно... За детьми должны родители следить. А не перекладывать эту обязанность на других детей.
13:07:16 25-11-2023
Гость (12:36:10 25-11-2023) За детьми должны родители следить. А не перекладывать эту об... Гость, это в пиндосии по закону детей нельзя оставлять одних и за это строго накзывают, а у нас, папы и мамы, если они не олигархи и другие у которых куры денег не клюют, им приходится каждый день капытить, чтобы выжить в это тяжлолое настоящие время.
19:07:38 25-11-2023
Гость (13:07:16 25-11-2023) Гость, это в пиндосии по закону детей нельзя оставлять одних... Тогда будьте готовы к подобному. Что старший ребенок не уследит за младшим, и тот пострадает.
20:42:54 25-11-2023
Гость (12:36:10 25-11-2023) За детьми должны родители следить. А не перекладывать эту об... Ну да, сейчас детей такими альтернативными воспитали, что говорить о наличии у них чувства ответственности не приходится. Они не могут даже за себя ответственность нести, не говоря уже о других. Молодцы родители! Чего скажешь. Дуйте дальше им в попку, лет до 40
09:15:30 27-11-2023
Гость (20:42:54 25-11-2023) Ну да, сейчас детей такими альтернативными воспитали, что го... Ребенок и не должен нести ответственность за другого ребенка, которого родили родители. Младшей 2 года, значит у мамы еще год до выхода из декрета, сейчас платят пособия. Если нет бабушек, нанимайте няню и копытьте дальше. Няня и за младшей проследит и старшую горячим обедом накормит. Не вытягиваете - не рожайте! А то повадились пальцем тыкать, то государство им должно, а сами сидят на 20 т.р. и пятой точкой не шевелят!
12:45:44 25-11-2023
ДВМ (11:04:11 25-11-2023) Семиклассница в телефон уставилась и (или) умственно неполно... Одно другому не мешает
11:36:57 25-11-2023
Ужас на потоке. Сколько подобных случаев еще произойдет?
15:01:31 25-11-2023
Гость (11:36:57 25-11-2023) Ужас на потоке. Сколько подобных случаев еще произойдет?... Очень много! До тех пока будут рожать за деньги, так и будет. Чем больше будут платить, тем чаще такие случаи будет. Ужасаться раньше надо было. Теперь уже поздно.
12:08:27 25-11-2023
А мама ребенка где была в это время?
15:25:22 25-11-2023
Гость (12:08:27 25-11-2023) А мама ребенка где была в это время? ... Ипотеку закрывала?
19:08:39 25-11-2023
Гость (15:25:22 25-11-2023) Ипотеку закрывала?... Еще варианты? В любом случае, мама не уследила -> ребенок в тяжелом состоянии.
11:38:48 26-11-2023
Дикость