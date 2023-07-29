12-летний школьник переехал сам себя на отцовском авто
Инцидент произошел в Калининградской области
29 июля 2023, 12:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Калининградской области 12-летний школьник попал в больницу после того, как сам себя переехал на отцовском автомобиле, сообщает Amber Mash.
Мальчик решил прокатиться на Renault, завел машину и выпал из незакрытой двери, когда двигался задним ходом.
Несовершеннолетнего госпитализировали с травмой ноги. В отношении родителей проведут проверку.
Ранее в Горном Алтае пострадали два ребенка, врезавшиеся на мотоцикле в корову.
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