12-летний школьник переехал сам себя на отцовском авто

Инцидент произошел в Калининградской области

29 июля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Калининградской области 12-летний школьник попал в больницу после того, как сам себя переехал на отцовском автомобиле, сообщает Amber Mash.

Мальчик решил прокатиться на Renault, завел машину и выпал из незакрытой двери, когда двигался задним ходом.

Несовершеннолетнего госпитализировали с травмой ноги. В отношении родителей проведут проверку.

Ранее в Горном Алтае пострадали два ребенка, врезавшиеся на мотоцикле в корову.