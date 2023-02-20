12-летняя девочка погибла при обстреле Белгородской области

Она была единственным ребёнком в семье

20 февраля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области во время украинского обстрела села Новая Таволжанка погибла 12-летняя девочка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Девочка разговаривала с отцом по телефону, когда за её спиной упал снаряд. Она была единственным ребёнком в семье.

"Всё, что касается разрушений, – девять артиллерийских снарядов повредили три частных дома, одну хозпостройку и машину. Обычные жилые дома обычного мирного села! И маленькая девочка…" – написал губернатор в телеграм-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские регионы не должны подвергаться обстрелам со стороны Украины, не допускать этого – задача Министерства обороны.