Путин назвал задачей Минобороны не допускать обстрелы со стороны Украины

Президент заявил, что пострадавшие дома и имущество граждан в приграничных регионах необходимо отремонтировать или обеспечить возмещение по ним

01 февраля 2023, 21:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские регионы не должны подвергаться обстрелам со стороны Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это задача, которая стоит перед Министерством обороны.

"Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов. Но это дело уже военного ведомства", – цитирует его РБК.

Вместе с тем президент заявил, что пострадавшие дома и имущество граждан в приграничных регионах необходимо отремонтировать или обеспечить возмещение по ним. Путин призвал не допускать бумажной волокиты и бюрократических проволочек.