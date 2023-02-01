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Путин назвал задачей Минобороны не допускать обстрелы со стороны Украины

Президент заявил, что пострадавшие дома и имущество граждан в приграничных регионах необходимо отремонтировать или обеспечить возмещение по ним

01 февраля 2023, 21:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российские регионы не должны подвергаться обстрелам со стороны Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это задача, которая стоит перед Министерством обороны.

"Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов. Но это дело уже военного ведомства", – цитирует его РБК.

Вместе с тем президент заявил, что пострадавшие дома и имущество граждан в приграничных регионах необходимо отремонтировать или обеспечить возмещение по ним. Путин призвал не допускать бумажной волокиты и бюрократических проволочек.

 

Комментарии 12

  • У нас же самое лучшее в мире ПВО , я сам слышал, на параде 9мая Дайте им приказ и ни одна ракета не пролетит таки.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Как задачи изменились за год.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Не понял??????? Он же ВЕРХОВНЫЙ который обязан управлять и руководить ВС РФ по КОНСТИТУЦИИ.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Для этого надо много ракет
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Когда начинали, не знали, что им будут помогать и что территория у них большая. Это была неожиданность
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Их ракеты наши мосты повреждают, а наши не могут. То ли мосты на их стороне крепче, то ли наши ракеты хуже
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Даже в наших СМИ была информация, что бывшие из власти Украины, которую в 2014 свергли, пообещали, что только зайдите, армия перейдет на вашу сторону. То ли наврали, то ли сами в это верили, но подставили
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Может тогда в сентябре слишком шустро перегруппировались и предоставили противнику возможность обстрелов той российской территории.?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Цель будет выполнена, правда за 11 месяцев не смогли отодвинуть фронт хотя бы на 30 км от Донецка.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Я смотрю тут все местные юмористы собрались. Скалитесь дальше, шакалье. Все равно мы победим. Хохляндия как полноценная страна - уже не жилец.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • " Скалитесь дальше, шакалье. Все равно мы победим. Хохляндия как полноценная страна - уже не жилец." ------- Оп, вот и первый укронацист появился! Вали к своим европейским свиньям!
    02 февраля, Гость   Ответить
  • а можно просто сказать "не стреляйте в нашу сторону"
    02 февраля, Гость   Ответить
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