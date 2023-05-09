12-летняя девочка распылила в лицо мужчине перцовый баллончик в Барнауле
Инцидент произошёл возле входа в ТРЦ "Весна"
09 мая 2023, 15:42, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле 12-летняя девочка брызнула в лицо мужчине из перцового баллончика. Кадры происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Конфликт произошёл возле ТРЦ "Весна", возле столиков у входа. Между подростками и мужчиной идёт разговор, в ходе которого взрослый "посылает" девочку. После этого она направляет баллончик мужчине в лицо и распыляет содержимое.
Предыстория конфликта осталась за кадром, из-за чего назвать причину ссоры невозможно. Серьёзно ли пострадал мужчина – также неизвестно.
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18:38:39 09-05-2023
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19:23:45 09-05-2023
Мужичку надо было в ответ из травмата в рожу ссыкухе зарядить.
20:09:45 09-05-2023
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22:23:57 09-05-2023
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11:32:27 10-05-2023
может дед делал девочке непристойные предложениея
16:30:39 10-05-2023
Гость (11:32:27 10-05-2023) может дед делал девочке непристойные предложениея... А тебе завидно стало, что не тебе ТАКОЕ предложили?