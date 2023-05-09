12-летняя девочка распылила в лицо мужчине перцовый баллончик в Барнауле

Инцидент произошёл возле входа в ТРЦ "Весна"

09 мая 2023, 15:42, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле 12-летняя девочка брызнула в лицо мужчине из перцового баллончика. Кадры происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Конфликт произошёл возле ТРЦ "Весна", возле столиков у входа. Между подростками и мужчиной идёт разговор, в ходе которого взрослый "посылает" девочку. После этого она направляет баллончик мужчине в лицо и распыляет содержимое.

Предыстория конфликта осталась за кадром, из-за чего назвать причину ссоры невозможно. Серьёзно ли пострадал мужчина – также неизвестно.