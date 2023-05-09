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12-летняя девочка распылила в лицо мужчине перцовый баллончик в Барнауле

Инцидент произошёл возле входа в ТРЦ "Весна"

09 мая 2023, 15:42, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле 12-летняя девочка брызнула в лицо мужчине из перцового баллончика. Кадры происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул"

Конфликт произошёл возле ТРЦ "Весна", возле столиков у входа. Между подростками и мужчиной идёт разговор, в ходе которого взрослый "посылает" девочку. После этого она направляет баллончик мужчине в лицо и распыляет содержимое.

Предыстория конфликта осталась за кадром, из-за чего назвать причину ссоры невозможно. Серьёзно ли пострадал мужчина – также неизвестно.

Комментарии 9

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Гость

18:23:48 09-05-2023

Малолетки показали свою крутость

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Гость

18:38:39 09-05-2023

Родителей лишить родительских прав, девочку в детдом. У нас хорошие детдома, человеком вырастет.

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Гость

05:20:22 10-05-2023

Гость (18:38:39 09-05-2023) Родителей лишить родительских прав, девочку в детдом. У нас ... Деда в Дом престарелых

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Гость

19:23:45 09-05-2023

Мужичку надо было в ответ из травмата в рожу ссыкухе зарядить.

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Гость

20:09:45 09-05-2023

Гость (19:23:45 09-05-2023) Мужичку надо было в ответ из травмата в рожу ссыкухе зарядит... Откуда у бомжа травмат? Поступок девочки совершенно идиотский! С такой манерой поведения, которую ей в семье привили, она будет счастлива, но очень недолго.

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Гость

22:23:57 09-05-2023

Гость (20:09:45 09-05-2023) Откуда у бомжа травмат? Почему бомж? По фотографии лицо преподавателя политехнического института.

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гость

09:08:49 10-05-2023

AMIC не нарушает свои традици: дети и родители всегда виноваты, альтернативные комменты не пропускать

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Гость

11:32:27 10-05-2023

может дед делал девочке непристойные предложениея

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Гость

16:30:39 10-05-2023

Гость (11:32:27 10-05-2023) может дед делал девочке непристойные предложениея... А тебе завидно стало, что не тебе ТАКОЕ предложили?

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