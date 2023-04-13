Очевидцы: подросток, распыливший перцовку в алтайской школе, сделал это несколько раз
Мальчик заявлял, что баллончик сработал случайно, но местные говорят иное
13 апреля 2023, 14:36, ИА Амител
Жители села Первомайского Бийского района рассказали подробности случившегося в школе, где подросток распылил перцовый баллончик. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
По словам местных, ребёнок воспользовался перцовкой возле столовой, после чего газ быстро разошёлся по помещению. Другие утверждают, что подросток "пшикнул" из баллончика несколько раз, проходя по коридорам.
Пострадали не только дети, но и педагог с астмой. В родительские чаты сразу написали, что учеников нужно забрать.
Напомним, что мальчик заявил полицейским, что нашёл баллончик на улице, а тот распылился в портфеле случайно. По данным Минздрава, более 30 детей пострадали, пятерых госпитализировали.
СК и прокуратура проводят проверку.
14:50:55 13-04-2023
Отрока выпороть. Родителям -общественные работы по отмывке школьного помещения.
14:55:19 13-04-2023
Ссылка на видео с камер видеонаблюдения, установленных на домах Островского, 8- Островского, 16: https://cloud.mail.ru/public/y9TE/M4ESnmu4G Что мы видим: По улице идет пьяный мужик, за ним двое ДЕТЕЙ (на мой взгляд им лет по 12, не больше) Мужик падает Посмотрите третий фай в 1:06 НОЧИ!!!! Эти "детки" задирают мужика, провоцируют на агрессию. А если бы он догнал их и приложил разок??? В 1:06 на третьем файле мы видим, как один из подростков его ПИНАЕТ. Сегодня этот мужик, завтра на их пути встретится кто-то из нас??? Обратите внимание, что всё происходит во втором часу ночи!!!