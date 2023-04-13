Очевидцы: подросток, распыливший перцовку в алтайской школе, сделал это несколько раз

Мальчик заявлял, что баллончик сработал случайно, но местные говорят иное

13 апреля 2023, 14:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители села Первомайского Бийского района рассказали подробности случившегося в школе, где подросток распылил перцовый баллончик. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

По словам местных, ребёнок воспользовался перцовкой возле столовой, после чего газ быстро разошёлся по помещению. Другие утверждают, что подросток "пшикнул" из баллончика несколько раз, проходя по коридорам.

Пострадали не только дети, но и педагог с астмой. В родительские чаты сразу написали, что учеников нужно забрать.

Напомним, что мальчик заявил полицейским, что нашёл баллончик на улице, а тот распылился в портфеле случайно. По данным Минздрава, более 30 детей пострадали, пятерых госпитализировали.

СК и прокуратура проводят проверку.