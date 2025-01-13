12 пожаров вспыхнуло за сутки в Алтайском крае

При возгораниях никто не пострадал

13 января 2025, 09:32, ИА Амител

Огонь / Фото: MD_JERRY / unsplash.com

12 января в Алтайском крае потушили 12 пожаров, девять из которых произошло в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали четыре возгорания. Об этом сообщает региональное МЧС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, одно из возгораний случилось на станции Голуха Заринского района. Огонь охватил частный двухквартирный жилой дом. На момент прибытия первого подразделения из-под кровли веранды шел дым.

"Площадь горения составила около 10 кв. м. В результате пожара повреждены кровля, стены веранды. На пожаре работали шесть человек личного состава, три единицы техники. Пострадавших нет", – рассказали в МЧС.

Причиной могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.