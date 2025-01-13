В Барнауле пожарные спасли человека из горящей квартиры

Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание кулера для воды

13 января 2025, 07:45, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В барнаульской девятиэтажке по ул. Северо-Западной произошел пожар. Из огня спасли человека. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже. Пожарные потушили возгорание на площади 2 кв. м и спасли жильца из задымленного помещения. Самостоятельно из здания эвакуировались девять человек, трое из которых – дети.

В тушении задействовали две автоцистерны, одну автолестницу и десять спасателей.