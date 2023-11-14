1,2 тыс. жителей края обучились по нацпроекту "Демография" в 2023 году

Большинство из них было трудоустроено

14 ноября 2023, 17:45, ИА Амител

Татьяна Батаева / Фото предоставлено управлением Алтайского края по труду и занятости населения

С начала 2023 года в Алтайском крае более 1200 человек получили новые профессиональные знания по федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Об этом сообщили в управлении края по труду и занятости населения.

Так, библиотекарь Культурного центра Татьяна Батаева (на фото выше) из Залесовского муниципального округа получила дополнительное образование в Томском государственном университете по курсу "Современный библиотекарь в электронной среде". А жительница Славгорода Жанна Васильева прошла профессиональную переподготовку по программе "Социальный педагог-психолог" в Алтайском государственном университете. И теперь работает социальным педагогом в школе.

В целом же самыми активными участниками стали женщины с детьми – более 530 мам дошкольников. В основном они выбирали такие направления, как "бухгалтерский учет", "работа на маркетплейсах" и "графический дизайн".

У 400 безработных жителей края наиболее востребованными стали специальности "1С программист", "психолог" и "менеджер по подбору персонала".

300 граждан старшего поколения, завершивших обучение, предпочли программы в сфере библиотечного дела, образования и кадрового делопроизводства.

Участники нацпроекта обучались и рабочим профессиям, например, парикмахер, кладовщик, продавец.

"Жизнь не стоит на месте. Перечень программ расширяется и пополняется. Несомненно, появляются и довольно редкие направления, которые осваивают наши земляки. Например, креативный менеджер и создатель рекламного контента, предпринимательство в сфере креативных индустрий и инструменты цифрового моделирования (среда проектирования)", – прокомментировала начальник отдела специальных программ и профессионального обучения управления Алтайского края по труду и занятости населения Ирина Шинкаренко.Реализация национального проекта продолжится в 2024 году.