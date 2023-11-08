Какую поддержку получают семьи с детьми и пожилые на Алтае по нацпроекту "Демография"

Национальный проект стартовал в регионе в 2019 году и продлится шесть лет

08 ноября 2023, 16:00, ИА Амител

Семья с детьми / Фото предоставлено Минсоцзащиты региона

Более 35 млрд рублей, из них 10 млрд – средства краевого бюджета, направят на реализацию региональных проектов в рамках нацпроекта "Демография". Это "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт – норма жизни". Их на заседании Совета при губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил глава региона Виктор Томенко.

"В крае уже пять лет реализуются масштабные федеральные проекты "Старшее поколение" и "Финансовая поддержка семей при рождении детей", по которым мы достигли определенных результатов. Регион участвует в федеральном пилотном проекте по внедрению системы долговременного ухода за гражданами с инвалидностью. Она реализуется в 13 муниципалитетах края", – сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

Кроме этого, Алтай стал одним из 18 регионов, в которых с 2020 года постепенно внедряется система долговременного ухода за пожилыми людьми и гражданами с инвалидностью. В нем участвуют 16 социальных и 25 медицинских организаций.

За это время в регионе открыли четыре центра дневного пребывания, девять школ ухода, девять пунктов проката технических средств реабилитации. Более 2,6 тыс. граждан получили услуги долговременного ухода. Социальный пакет долговременного ухода получили 357 человек.

Пятый год в районах края работают мобильные бригады, которые доставляют пожилых людей из отдаленных сел на диспансеризацию. Услугу уже получили более 11,2 тыс. жителей.

Семейные пары, у которых с 1 января 2013 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети, могут получить ежемесячную денежную выплату. В 2023 году она составляет 13 373 рубля. На 1 октября ее получили 13,6 тыс. семей.

В рамках проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" построили детсад на 330 мест в Барнауле (квартал 2038). Ранее в эксплуатацию ввели еще три детских сада на 760 мест.

А по проекту "Спорт – норма жизни" создали семь малых спортивных площадок. Три спортшколы оснастили спортивным оборудованием и инвентарем, а в 57 муниципалитетах края действуют программы развития общественного здоровья, продолжается строительство двух спортивных объектов в Барнауле.