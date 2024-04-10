12 участков затопило в Барнауле из-за порыва водовода на ТЭЦ

В ближайшее время оценщики начнут устанавливать сумму ущерба

10 апреля 2024, 17:19, ИА Амител

Подтопление на улице Красноярской в Барнауле / Фото: Barnaul 22

12 придомовых территорий оказались затоплены потоком воды с глиной на улице Красноярской в Барнауле. Как сообщает Telegram-канал Barnaul 22, некоторые дворы залило на 30-40 сантиметров.

8 апреля на ТЭЦ-2 случилось повреждение добавочного водовода в районе улицы Северной, 22. Как сообщали в пресс-службе барнаульского филиала СГК "Банкфаксу", порыв случился в 13:40, а через два часа трубу уже перекрыли.

Поток воды с глиной хлынул на улицу Красноярскую. Один из подписчиков паблика заявил, что жителям невозможно передвигаться по собственному участку без специальных сапог, а земля и имущество оказались испорчены.

На месте инцидента продолжает работать водооткачивающая техника и сооружена дамба из песка для задержания воды. 11 апреля начнут работать оценщики, они установят сумму причиненного жителям ущерба, который компенсируют ресурсоснабжающие организации.