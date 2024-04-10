Уровень воды в Оби в Алтайском крае превысил критический

На реке образовался затор. На место выехали сотрудники МЧС, чтобы с помощью беспилотника оценить масштаб проблемы

10 апреля 2024, 10:35, ИА Амител

Начало ледохода на Оби / Фото: из архива amic.ru

Уровень воды в реке Оби вблизи села Шелаболиха в Алтайском крае превысил критическую отметку, вода вышла в пойму, но жилые дома пока не подтоплены. Об этом сообщила amic.ru ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

"В Шелаболихе затор образовался ниже водомерного поста. Уровень воды за сутки поднялся на 158 сантиметров. Отметка подтопления здесь 725 см. К 08:00 в среду река поднялась до 778 сантиметров", – рассказала гидролог.

Как уточнили amic.ru в МЧС России по Алтайскому краю, для проведения разведки на место выехала оперативная группа Главного управления. С помощью дронов специалисты оценят обстановку и будет принято решение, есть ли необходимость в подрывных работах.

По данным Ольги Прахт, растет и уровень воды в Чумыше в районе села Ельцовка. Если в 08:00 во вторник он составлял 494 см, то сегодня уже поднялся до 508 см. Отметка подтопления составляет 320 сантиметров. Здесь проведение подрывных работ невозможно, так как затор образовался в границах населенного пункта: рядом расположены жилые дома и автомобильный мост.

Растет уровень воды в Чумыше и в Заринске – в 08:00 он составил 583 см при критической отметке 650. Из-за возможного подтопления прибрежной части города действует штормовое предупреждение. Сейчас на реке наблюдается редкий ледоход.

"В Тальменке, где 9 апреля образовался многокилометровый затор и до отметки подтопления оставалось всего 44 сантиметра, ситуация стабилизировалась: затор разрушен, идет ледоход, уровень воды падает", – отметила Ольга Прахт.

Как ранее сообщал amic.ru, с вертолета сотрудники управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ совместно со специалистами "Кузбасспецвзрыв" и "Алтайские авиалинии" накануне проводили на Чумыше в Тальменском районе ледовзрывные работы. Чтобы разрушить затор протяженностью 13 километров, специалистам понадобилось пять раз совершать загрузку взрывчатки на борт вертолета. Ее общий вес составил 2800 кг.