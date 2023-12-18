В Сибири косуля дважды за пару минут застряла в заборе

Все произошедшее попало на видео

18 декабря 2023, 12:15, ИА Амител

Косуля дважды застряла в одном и том же заборе в Куйбышево Новосибирской области. Видео с этим моментом опубликовал Mash Siberia.

На кадрах у косули сначала застряло копыто, но ей удалось вылезти. Однако тут же животное безуспешно попыталось проскочить между стальных прутьев.

На этот раз выбираться помогали уже местные жители.