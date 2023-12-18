В Сибири косуля дважды за пару минут застряла в заборе
Все произошедшее попало на видео
18 декабря 2023, 12:15, ИА Амител
Косуля дважды застряла в одном и том же заборе в Куйбышево Новосибирской области. Видео с этим моментом опубликовал Mash Siberia.
На кадрах у косули сначала застряло копыто, но ей удалось вылезти. Однако тут же животное безуспешно попыталось проскочить между стальных прутьев.
На этот раз выбираться помогали уже местные жители.
13:08:02 18-12-2023
На этот раз выбраться помогли местные жители.=================== Повезло бедолаги на этих людей, а могли запросто съесть.
13:53:20 18-12-2023
Гость (13:08:02 18-12-2023) На этот раз выбраться помогли местные жители.===============... Да, срочно запретить заборы с дырками. Они вредят косулям ).....Делать надо сплошняком, и желательно метра 3, чтоб не перепрыгнула ни касуля ни соседка.
13:52:36 18-12-2023
Мужик красавец.... Женщину отпралвяет "иди посмотри" )))))))))))) Правильно, мужик добытчик, а самки, если что в расход, так было в древнепещерное время ))))))