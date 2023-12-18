НОВОСТИОбщество

В Сибири косуля дважды за пару минут застряла в заборе

Все произошедшее попало на видео

18 декабря 2023, 12:15, ИА Амител

Косуля дважды застряла в одном и том же заборе в Куйбышево Новосибирской области. Видео с этим моментом опубликовал Mash Siberia.

На кадрах у косули сначала застряло копыто, но ей удалось вылезти. Однако тут же животное безуспешно попыталось проскочить между стальных прутьев.

На этот раз выбираться помогали уже местные жители.

Новосибирская область дикие животные

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

13:08:02 18-12-2023

На этот раз выбраться помогли местные жители.=================== Повезло бедолаги на этих людей, а могли запросто съесть.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:53:20 18-12-2023

Гость (13:08:02 18-12-2023) На этот раз выбраться помогли местные жители.===============... Да, срочно запретить заборы с дырками. Они вредят косулям ).....Делать надо сплошняком, и желательно метра 3, чтоб не перепрыгнула ни касуля ни соседка.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:36 18-12-2023

Мужик красавец.... Женщину отпралвяет "иди посмотри" )))))))))))) Правильно, мужик добытчик, а самки, если что в расход, так было в древнепещерное время ))))))

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров