Две свиньи прогулялись по алтайскому селу и поели гречки
Необычных "пешеходов" сняли на видео в Новороманово
08 марта 2023, 14:15, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Две свиньи гуляли по селу Новороманово в Калманском районе Алтайского края, сообщает телеграм-канал "В курсе 22".
Судя по опубликованным кадрам, животных видели рядом с местным элеватором. Там стояла очередь из гружённых зерном грузовиков и кабан со свиноматкой ели с земли гречку.
Один из водителей отметил, что животные "сожрали фару нашего КамАЗа", "хотелось бы найти хозяина".
Фото: "В курсе 22"
Ранее жителей США предупредили о скором вторжении канадских "суперсвиней".
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