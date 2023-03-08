Две свиньи прогулялись по алтайскому селу и поели гречки

Необычных "пешеходов" сняли на видео в Новороманово

08 марта 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Две свиньи гуляли по селу Новороманово в Калманском районе Алтайского края, сообщает телеграм-канал "В курсе 22".

Судя по опубликованным кадрам, животных видели рядом с местным элеватором. Там стояла очередь из гружённых зерном грузовиков и кабан со свиноматкой ели с земли гречку.

Один из водителей отметил, что животные "сожрали фару нашего КамАЗа", "хотелось бы найти хозяина".











Фото: "В курсе 22"

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