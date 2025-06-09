В России начали штрафовать за публикацию последствий ударов беспилотников

Такая мера действует по меньшей мере в 12 регионах

09 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Власти некоторых российских регионов стали привлекать к ответственности жителей, которые публикуют кадры с последствиями ударов украинских БПЛА. Как сообщает "Коммерсантъ", штрафы уже приходится выплачивать журналистам и пользователям соцсетей в Калужской и Тульской областях.

"Число регионов, где за публикацию последствий ударов БПЛА можно получить "административку", достигло 12. <...> Впрочем, в большинстве субъектов эта норма пока остается "спящей", – говорится в материале.

Ответственность во всех регионах вводится одинаково: сначала в региональный административный кодекс вносится статья о нарушении решения оперативного штаба, а затем сам штаб запрещает гражданам публиковать кадры прилетов.

Размер первого штрафа для физлиц в основном составляет от одной до пяти тысяч рублей, для юридических – от 50 до 200 тысяч. Есть и исключения: например, в Волгоградской области юрлицам может грозить штраф в размере до одного миллиона рублей.