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В России начали штрафовать за публикацию последствий ударов беспилотников

Такая мера действует по меньшей мере в 12 регионах

09 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com
Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Власти некоторых российских регионов стали привлекать к ответственности жителей, которые публикуют кадры с последствиями ударов украинских БПЛА. Как сообщает "Коммерсантъ", штрафы уже приходится выплачивать журналистам и пользователям соцсетей в Калужской и Тульской областях. 

"Число регионов, где за публикацию последствий ударов БПЛА можно получить "административку", достигло 12. <...> Впрочем, в большинстве субъектов эта норма пока остается "спящей", – говорится в материале.

Ответственность во всех регионах вводится одинаково: сначала в региональный административный кодекс вносится статья о нарушении решения оперативного штаба, а затем сам штаб запрещает гражданам публиковать кадры прилетов.

Размер первого штрафа для физлиц в основном составляет от одной до пяти тысяч рублей, для юридических – от 50 до 200 тысяч. Есть и исключения: например, в Волгоградской области юрлицам может грозить штраф в размере до одного миллиона рублей.

Россия штрафы Беспилотники

Комментарии 31

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Гость

07:17:17 09-06-2025

Нужно интернет отключить .
А проводное радио оставить.

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Гость

07:26:57 09-06-2025

И правильно делают. Публикации - инфа для противника.

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Гость

08:03:08 09-06-2025

Гость (07:26:57 09-06-2025) И правильно делают. Публикации - инфа для противника....
Совсем дурак?

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Гость

10:30:54 09-06-2025

Гость (08:03:08 09-06-2025) Совсем дурак?... То есть такие публикации по твоему мению не являются инфой для противника? В каком дурдоме ты дорвался до клавиатуры?

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Гость

10:35:31 09-06-2025

Гость (10:30:54 09-06-2025) То есть такие публикации по твоему мению не являются инфой д... Противник вперёд тебя-фильмокрута последствие увидит, с камер дронов и спутниковых снимков НАТО

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Гость

10:41:05 09-06-2025

Гость (10:35:31 09-06-2025) Противник вперёд тебя-фильмокрута последствие увидит, с каме... СNN, например, не увидел. И спутники НАТЫ не помогли

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Гость

10:45:47 09-06-2025

Гость (10:35:31 09-06-2025) Противник вперёд тебя-фильмокрута последствие увидит, с каме... Снятые с поверхности уже ничего не значат?

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Гость

08:05:19 09-06-2025

Запреты... Запреты... Запреты...?

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Гость

08:11:45 09-06-2025

Гость (08:05:19 09-06-2025) Запреты... Запреты... Запреты...?... А дураки им и рады несказанно! Родился, размножился, поработал и сдох до пенсии! Красота! По таким принципам процентов 80 и живут.

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Гость

08:27:27 09-06-2025

Гость (08:11:45 09-06-2025) А дураки им и рады несказанно! Родился, размножился, поработ... другой путь - это Социализм!
а за ним и Коммунизм!...
Капитализм - это зло!!!

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Гость

08:12:13 09-06-2025

Гость - как в горле у кого-то кость...

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гость

08:42:52 09-06-2025

Интересно-а на основании какой статьи выписываются штрафы или уже ввели статью-за распространение ДОСТОВЕРНОЙ информации?

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Гость

10:25:05 09-06-2025

гость (08:42:52 09-06-2025) Интересно-а на основании какой статьи выписываются штрафы ил... Может по статье о слабоумии? После штрафов некоторые умеют.

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Гость

10:31:53 09-06-2025

Гость (10:25:05 09-06-2025) Может по статье о слабоумии? После штрафов некоторые умеют. ... Умнеют

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гость

19:00:34 09-06-2025

Гость (10:31:53 09-06-2025) Умнеют... А что и такая статья уже есть,странно и почему чиновников,когда они несут всякую дурь,не штрафуют

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Гость

08:53:05 09-06-2025

Не перестаю удивляться в какие интересные времена мы живём.

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Гость

09:03:20 09-06-2025

А и то правда - нет фотографий, нет последствий. Это ж именно так и работает. Как там наш незабвенный говорил - как Рутрекер работает, мы же его запретили?.. Предлагаю запретить беспилотники, радугу, заодно можно и буквы, а то чо они.

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Гость

10:35:15 09-06-2025

Гость (09:03:20 09-06-2025) А и то правда - нет фотографий, нет последствий. Это ж именн... Давно у вас, батенька, такое с головой? Наверное, Все-таки, с рождения...

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Гость

10:50:06 09-06-2025

Гость (10:35:15 09-06-2025) Давно у вас, батенька, такое с головой? Наверное, Все-таки, ... Гость, ты до реинкарнации был страусом, прятал голову в песок?

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Гость

11:20:00 09-06-2025

Гость (10:50:06 09-06-2025) Гость, ты до реинкарнации был страусом, прятал голову в песо... Из Индии пишете? Там в реинкарнацию напропалую верят. И с делением на касты соглашаются.

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Гость

13:44:41 09-06-2025

Гость (11:20:00 09-06-2025) Из Индии пишете? Там в реинкарнацию напропалую верят. И с де... Гость, ты не угадал, как пальцем в небо. Я, по песне Владимира Высоцкого.

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Ross

09:05:31 09-06-2025

Дураки и дороги - это уже в генах России. (

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Гость

09:28:43 09-06-2025

Ross (09:05:31 09-06-2025) Дураки и дороги - это уже в генах России. (... За всех говорить не нужно. А про тебя мы и так знаем

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Гость

09:38:51 09-06-2025

И так сплошные хлопки и обломки. Теперь и их не будет)

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ППШариков

09:43:23 09-06-2025

Публикация фото, это по сути корректировка огня, за это не штрафовать, а судить надо, по законам военного времени.

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Гость

12:50:51 09-06-2025

ППШариков (09:43:23 09-06-2025) Публикация фото, это по сути корректировка огня, за это не ш... У врагов есть прекрасные корректировочные данные со спутников, Власть беспокоится за себя, чтобы в твоей голове не возникали вопросы, почему так происходит.

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ППШариков

14:29:08 09-06-2025

Гость (12:50:51 09-06-2025) У врагов есть прекрасные корректировочные данные со спутнико... Вы наивный чукотский мальчик, у вас во всем виновата власть, а у них всевидящее космическое око, которое наблюдает за каждым БПЛА запущенного как территории врага, так и с нашей территории, это в принципе невозможно, данные/карты/координаты/цели безусловно есть, а вот отследить реальный результат, повторюсь, не представляется возможным, для этого и существуют корректировщики огня, как с нашей стороны, так и со стороны врага..

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Гость

12:17:18 09-06-2025

Граждане не должны знать реального положения в стране?
Многие граждане страны сразу после первомайской демонстрации 1986 года поехали, полетели на Украину, гуляли по Киеву и другим городам и селам, как ничего небывало. А это преступление на высшем уровне управления.

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Гость

12:39:34 09-06-2025

Народ должен знать правду. Он живет в своей стране, на своей территории. Растит детей и работает на благо государства. И обязан знать, что происходит у него дома.

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Гость

13:54:22 09-06-2025

публикация кадров - это как фотоотчет. за это под суд нужно, совсем уже люди шизанутые, помогают ВСУ!

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Гость

10:18:15 10-06-2025

В этих районах нужно отключить мобильный интернет, это эффективней устных запретов

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